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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:18
beee написав:
Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий.
Символично, когда поднимали вещи, вырубилась электрика и они где-то шатались в лифте. Зато в яр.граде в это же время полная иллюминация.
Нужно было в нём ремонт кончать.
Ліфти потрібно робити зовнішні, тоді не так скучно, якщо застряв, а світло вирубило на 6 годин, можна знімати стріми із краєвидами Києва.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:20
beee написав: vitaliian написав: antey1969 написав:
А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.
Я когда-то это ляпнул в параллельной ветке. Зачмырили
Это отсылка на слова нардепа, который прямым текстом намекнул, что работает над соответствующим законом. Мне как и раньше по барабану кто выедет. Я считаю если человек достиг какого то успеха здесь, там его уже ничего не ждёт. Взять того же чивокуню, здесь он был президент, а в Ростове он кто? У достижений есть админграницы, Илон Маск в Украине тоже был бы никто.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:35
Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 31 жов, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:35
Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
В Європі демографічна криза, населення скорочується, а тут свіжа кров, ментально та культурно близької нації.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:03
Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Наоборот, нехватает рабочих рук.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:05
Faceless написав:
Буряти сиділи?
Похоже, что это буряты и принесли. Из сострадания. До них не было
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13
Damien написав: Faceless написав:
Буряти сиділи?
Похоже, что это буряты и принесли. Из сострадания. До них не было
Якщо ви слідкуєте за прогресом ремонту, то б замітили в центрі фото, що добавилися опалубка каналізаційної труби зі стояка, поверх якої зроблено "трапік" із дощок штахетника
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:17
vitaliian написав: antey1969 написав:
А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие
, а не мясные наборы.
До конца войны никто никого выпускать не будет. Не переживайте, есть оружие, будет еще больше, не все сразу. Нужно помнить, что защита Украины, это наш конституционный долг!
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:23
vitaliian написав: Ромасик написав:
С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток
нет намекают, что цена будет в 2-3 раза выше если пассажиры хотят адекватные интервалы. Это как с топливом, решили надо продавать дёшево и сразу же появились очереди на несколько часов. В метро тоже будет очередь перед каждой дверью. Я такое видел перед электричками на святошино в час пик. Потому что электричка это дёшево.
Ну, не в час пик я не замечал давки, даже сидячие места были. Что как-то жирно. И на ЛБ один выход по прежнему не работает почему то.
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