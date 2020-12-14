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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10381103821038310384>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:18

  beee написав:Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий.
Символично, когда поднимали вещи, вырубилась электрика и они где-то шатались в лифте. Зато в яр.граде в это же время полная иллюминация.
Нужно было в нём ремонт кончать.

Ліфти потрібно робити зовнішні, тоді не так скучно, якщо застряв, а світло вирубило на 6 годин, можна знімати стріми із краєвидами Києва.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:20

  beee написав:
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.

Я когда-то это ляпнул в параллельной ветке. Зачмырили

Это отсылка на слова нардепа, который прямым текстом намекнул, что работает над соответствующим законом. Мне как и раньше по барабану кто выедет. Я считаю если человек достиг какого то успеха здесь, там его уже ничего не ждёт. Взять того же чивокуню, здесь он был президент, а в Ростове он кто? У достижений есть админграницы, Илон Маск в Украине тоже был бы никто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24

Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:35

  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 31 жов, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:35

  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

В Європі демографічна криза, населення скорочується, а тут свіжа кров, ментально та культурно близької нації.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:03

  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Наоборот, нехватает рабочих рук.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:05

  Faceless написав:
flyman написав:поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
будуть донати?
Буряти сиділи?

Похоже, что это буряты и принесли. Из сострадания. До них не было
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Damien написав:
  Faceless написав:
flyman написав:поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
будуть донати?
Буряти сиділи?

Похоже, что это буряты и принесли. Из сострадания. До них не было

Якщо ви слідкуєте за прогресом ремонту, то б замітили в центрі фото, що добавилися опалубка каналізаційної труби зі стояка, поверх якої зроблено "трапік" із дощок штахетника
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:17

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.

До конца войны никто никого выпускать не будет. Не переживайте, есть оружие, будет еще больше, не все сразу. Нужно помнить, что защита Украины, это наш конституционный долг!
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:23

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток
нет намекают, что цена будет в 2-3 раза выше если пассажиры хотят адекватные интервалы. Это как с топливом, решили надо продавать дёшево и сразу же появились очереди на несколько часов. В метро тоже будет очередь перед каждой дверью. Я такое видел перед электричками на святошино в час пик. Потому что электричка это дёшево.

Ну, не в час пик я не замечал давки, даже сидячие места были. Что как-то жирно. И на ЛБ один выход по прежнему не работает почему то.
Ромасик
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