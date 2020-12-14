Додано: Пон 31 жов, 2022 22:20

beee написав: vitaliian написав: antey1969 написав: А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы. и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.

Я когда-то это ляпнул в параллельной ветке. Зачмырили Я когда-то это ляпнул в параллельной ветке. Зачмырили

Это отсылка на слова нардепа, который прямым текстом намекнул, что работает над соответствующим законом. Мне как и раньше по барабану кто выедет. Я считаю если человек достиг какого то успеха здесь, там его уже ничего не ждёт. Взять того же чивокуню, здесь он был президент, а в Ростове он кто? У достижений есть админграницы, Илон Маск в Украине тоже был бы никто.