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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10382103831038410385>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:32

  flyman написав:Якщо ви слідкуєте за прогресом ремонту, то б замітили в центрі фото, що добавилися опалубка каналізаційної труби зі стояка, поверх якої зроблено "трапік" із дощок штахетника
я внимательно слежу не только за уборной зоной, но и за другими историями, как молоток упал в печной проем, а ножницы - неизвестно куда, удачной попкупки туфлей за 600 грн и заделыванием дырки в крыше.

Большой поклон Вам Флай, больше таких людей как вы - никто нас бы не пытался завоевывать!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:55

  Grand Touring написав:удачной попкупки туфлей за 600 грн
тю удивили, есть и дешевле https://vikan.com.ua/p991914868-lapti-a ... _UQAvD_BwE
Вырезаете к ним подошвы из протектора покрышки и вечная обувь готова, у большинства протекторов индекс скорости ~ 200км/ч
Только сезонность протектора не перепутайте, чтобы на летней подошве не забуксовать в снегопад.

Не благодарите
vitaliian
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Повідомлень: 14813
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:13

vitaliian Флай купил реально нормальные кожанные туфли. За такую цену - супер. К ним еще нужно костюм найти. И проблема потом на даче куда ходить. Для Киева будет норм.
Grand Touring
 
Повідомлень: 988
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:20

Grand Touring
Новые? Не с картонной подошвой для окончательной фотосессии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:30

барабашов
отличные новые кожанные туфли. Только нет костюма. Это всегда такое попадалово - купил удачно туфли, не можешь также удачно костюм купить.
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/15.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:42

Те кто сейчас в Канаде, посмотрите на финансовый отчет за 2 квартал и обзавидуйтесь!!!
РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2Й КВАРТАЛ 2022 ГОДА
июля 25, 2022
Продолжаю серию квартальных отчетов о "расходах на жизнь".

Если пересчитать в долары США по курсу от 31.8 до 35.5 грн за USD , то в среднем $115 в месяц.

Отчет за 2й квартал 2022 г.:

Месяц Расходы, грн.
Апрель 3501 ($110)
Май 4643 ($133)
Июнь 3622 ($102)
Среднее 3922 ($115)


По сравнению с предидущим кварталом рост расходов на 5% в гривнях а в пересчете на долар США падение 11%.

Продолжил пополнение запасов компьютерных б.у. запасных частей, таких как HDD большой емкости, блок безперебойного питания, маршрутизатор. В апреле и мае на электронику ушло почти по 1000 грн., например в апреле: HDD 250 GB 130 грн + комплект HDD 500 GB и роутер за 450 грн + БП 300 грн., а в мае: UPS 400 грн + HDD 1TB 600 грн.

В июне пополнил мобильный телефон на 55 грн., так как прошел период акций и разной "халявной халявы" от операторов, и починил туфли, на что потратил еще 250 грн.
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:50

  beee написав:Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий.

Поживи, конечно. Главное - не прощелкать момент когда хозяева будут возвращаться. Полицию по-любому вызовут.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:16

почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:30

  uaprofi написав:почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают

У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:30

  airmax78 написав:У меня просьба к модераторам: всех кто будет скулить на этой ветке, особенно из тех кто находится далеко за пределами Украины, банить нещадно.


Мешают торговать?
Бывает.
Вы тоже не близко.
Банить?

ЗЫ: Плющит?
rjkz
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