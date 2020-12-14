Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Якщо ви слідкуєте за прогресом ремонту, то б замітили в центрі фото, що добавилися опалубка каналізаційної труби зі стояка, поверх якої зроблено "трапік" із дощок штахетника
я внимательно слежу не только за уборной зоной, но и за другими историями, как молоток упал в печной проем, а ножницы - неизвестно куда, удачной попкупки туфлей за 600 грн и заделыванием дырки в крыше.
Большой поклон Вам Флай, больше таких людей как вы - никто нас бы не пытался завоевывать!
Grand Touring написав:удачной попкупки туфлей за 600 грн
тю удивили, есть и дешевле https://vikan.com.ua/p991914868-lapti-a ... _UQAvD_BwE Вырезаете к ним подошвы из протектора покрышки и вечная обувь готова, у большинства протекторов индекс скорости ~ 200км/ч Только сезонность протектора не перепутайте, чтобы на летней подошве не забуксовать в снегопад.
Те кто сейчас в Канаде, посмотрите на финансовый отчет за 2 квартал и обзавидуйтесь!!!
РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2Й КВАРТАЛ 2022 ГОДА июля 25, 2022 Продолжаю серию квартальных отчетов о "расходах на жизнь".
Если пересчитать в долары США по курсу от 31.8 до 35.5 грн за USD , то в среднем $115 в месяц.
Отчет за 2й квартал 2022 г.:
Месяц Расходы, грн. Апрель 3501 ($110) Май 4643 ($133) Июнь 3622 ($102) Среднее 3922 ($115)
По сравнению с предидущим кварталом рост расходов на 5% в гривнях а в пересчете на долар США падение 11%.
Продолжил пополнение запасов компьютерных б.у. запасных частей, таких как HDD большой емкости, блок безперебойного питания, маршрутизатор. В апреле и мае на электронику ушло почти по 1000 грн., например в апреле: HDD 250 GB 130 грн + комплект HDD 500 GB и роутер за 450 грн + БП 300 грн., а в мае: UPS 400 грн + HDD 1TB 600 грн.