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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:32
airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:33
uaprofi написав:
почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.
в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают
До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:36
airmax78 написав: Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться
. Ну як мінімум з мого оточення.
По приказу?
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