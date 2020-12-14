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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10382103831038410385

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:32

  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:33

  uaprofi написав:почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают

До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:36

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.


По приказу?
:mrgreen:
rjkz
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