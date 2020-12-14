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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:23

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток
нет намекают, что цена будет в 2-3 раза выше если пассажиры хотят адекватные интервалы. Это как с топливом, решили надо продавать дёшево и сразу же появились очереди на несколько часов. В метро тоже будет очередь перед каждой дверью. Я такое видел перед электричками на святошино в час пик. Потому что электричка это дёшево.

Ну, не в час пик я не замечал давки, даже сидячие места были. Что как-то жирно. И на ЛБ один выход по прежнему не работает почему то.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:32

  flyman написав:Якщо ви слідкуєте за прогресом ремонту, то б замітили в центрі фото, що добавилися опалубка каналізаційної труби зі стояка, поверх якої зроблено "трапік" із дощок штахетника
я внимательно слежу не только за уборной зоной, но и за другими историями, как молоток упал в печной проем, а ножницы - неизвестно куда, удачной попкупки туфлей за 600 грн и заделыванием дырки в крыше.

Большой поклон Вам Флай, больше таких людей как вы - никто нас бы не пытался завоевывать!
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:20

Grand Touring
Новые? Не с картонной подошвой для окончательной фотосессии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:30

барабашов
отличные новые кожанные туфли. Только нет костюма. Это всегда такое попадалово - купил удачно туфли, не можешь также удачно костюм купить.
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/15.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:42

Те кто сейчас в Канаде, посмотрите на финансовый отчет за 2 квартал и обзавидуйтесь!!!
РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2Й КВАРТАЛ 2022 ГОДА
июля 25, 2022
Продолжаю серию квартальных отчетов о "расходах на жизнь".

Если пересчитать в долары США по курсу от 31.8 до 35.5 грн за USD , то в среднем $115 в месяц.

Отчет за 2й квартал 2022 г.:

Месяц Расходы, грн.
Апрель 3501 ($110)
Май 4643 ($133)
Июнь 3622 ($102)
Среднее 3922 ($115)


По сравнению с предидущим кварталом рост расходов на 5% в гривнях а в пересчете на долар США падение 11%.

Продолжил пополнение запасов компьютерных б.у. запасных частей, таких как HDD большой емкости, блок безперебойного питания, маршрутизатор. В апреле и мае на электронику ушло почти по 1000 грн., например в апреле: HDD 250 GB 130 грн + комплект HDD 500 GB и роутер за 450 грн + БП 300 грн., а в мае: UPS 400 грн + HDD 1TB 600 грн.

В июне пополнил мобильный телефон на 55 грн., так как прошел период акций и разной "халявной халявы" от операторов, и починил туфли, на что потратил еще 250 грн.
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:50

  beee написав:Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий.

Поживи, конечно. Главное - не прощелкать момент когда хозяева будут возвращаться. Полицию по-любому вызовут.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:16

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:30

  uaprofi написав:почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают

У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:32

  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:36

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.


По приказу?
:mrgreen:
rjkz
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