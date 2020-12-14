РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2Й КВАРТАЛ 2022 ГОДАиюля 25, 2022Продолжаю серию квартальных отчетов о "расходах на жизнь".Если пересчитать в долары США по курсу от 31.8 до 35.5 грн за USD , то в среднем $115 в месяц.Отчет за 2й квартал 2022 г.:Месяц Расходы, грн.Апрель 3501 ($110)Май 4643 ($133)Июнь 3622 ($102)Среднее 3922 ($115)По сравнению с предидущим кварталом рост расходов на 5% в гривнях а в пересчете на долар США падение 11%.Продолжил пополнение запасов компьютерных б.у. запасных частей, таких как HDD большой емкости, блок безперебойного питания, маршрутизатор. В апреле и мае на электронику ушло почти по 1000 грн., например в апреле: HDD 250 GB 130 грн + комплект HDD 500 GB и роутер за 450 грн + БП 300 грн., а в мае: UPS 400 грн + HDD 1TB 600 грн.В июне пополнил мобильный телефон на 55 грн., так как прошел период акций и разной "халявной халявы" от операторов, и починил туфли, на что потратил еще 250 грн.