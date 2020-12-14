Додано: Вів 01 лис, 2022 01:52

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то. Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.



А кто зраду разгоняет?

Пальцем покажите из зарослей венского леса? А кто зраду разгоняет?Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит. Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.

О, поздравляю.С прибытием.Если вдруг камень был в мой огород, то мне страна-заправка с 2014 года пофиг что у них там происходит внутри, но понятно, что ничего хорошего не будет снаружи.А бояться что они что-то сделаЮТ - это полный абсурд, типа мало того, что они уже делают или типа их что-то может остановить не делать, если они решат делать.Надо понимать, что это страна-сумасшедщая обезьяна с ядерной гранатой, которую она рано или поздно куда-то да бросит (скорей всего рукой северной кореи), поэтому чем скорей ее замочить, тем меньше шансов, что она это успеет сделать.Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".