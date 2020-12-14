|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:32
airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7246 раз.
- Подякували: 4337 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:33
uaprofi написав:
почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.
в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают
До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11736
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:36
airmax78 написав: Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться
. Ну як мінімум з мого оточення.
По приказу?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7246 раз.
- Подякували: 4337 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:39
Zebra написав: uaprofi написав:
почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.
в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают
До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.
Не обесточит. Надорвется.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41189
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:42
rjkz написав: airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41189
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:45
rjkz написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться
. Ну як мінімум з мого оточення.
По приказу?
По зову сердца. Украинцы нужны в Украине. Мы не из Гондураса и не из Сирии, чтобы тикать любой ценой и креститься если получилось.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41189
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:47
rjkz написав: airmax78 написав:
У меня просьба к модераторам: всех кто будет скулить на этой ветке, особенно из тех кто находится далеко за пределами Украины, банить нещадно.
Мешают торговать?
Бывает.
Вы тоже не близко.
Банить?
ЗЫ: Плющит?
Тесно ему уже на ветке. Перерос.
Нужно Максу запилить отдельную именную, как Доллярчику, чтобы никто не мешал.
Типа "прелесть Аирмакса" или что-то подобное.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11533
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 3449 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:50
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
Четко прослеживается цель вырубить свет на зиму. Ночи длинные, темнеет рано, нужно будет выстоять в очереди за водой пол дня, потом еще затаскать ее на этаж пешком, потом еще найти где зарядить гаджеты, простоять возле зарядки пару часов, потом найти где снять лаве с карточки, потому что в работающие банкоматы очереди будут огромными, и только для того, чтоб увидеть на экране надпись "банкомат тимчасово не працює" (закінчилася готівка), а ще треба буде знайти магазин, який працює від генератора пару годин на добу, вистояти чергу щоб купити пожрати за налічку, бо термінали не працюють... немає зв'язку...
і це ще питання буде як вижити у люті морози... коли температура в київській квартирі зрівняється з нулем.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11736
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:52
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
О, поздравляю.
С прибытием.
Если вдруг камень был в мой огород, то мне страна-заправка с 2014 года пофиг что у них там происходит внутри, но понятно, что ничего хорошего не будет снаружи.
А бояться что они что-то сделаЮТ - это полный абсурд, типа мало того, что они уже делают или типа их что-то может остановить не делать, если они решат делать.
Надо понимать, что это страна-сумасшедщая обезьяна с ядерной гранатой, которую она рано или поздно куда-то да бросит (скорей всего рукой северной кореи), поэтому чем скорей ее замочить, тем меньше шансов, что она это успеет сделать.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7246 раз.
- Подякували: 4337 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23199
|13819507
|
Вів 01 лис, 2022 03:12
rjkz
|
|1111
|4901249
|
|
|3
|4693
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|