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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10382103831038410385

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:32

  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:33

  uaprofi написав:почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают

До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:36

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.


По приказу?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:39

  Zebra написав:
  uaprofi написав:почему мои соообщения постоянно стирают?
ведь пишу сугубо по теме.

в понедельник утром пропала ээ, вся вода и отопление.
ээ и хол воду дали вечером.
квартира без воды и ээ это реально бетонная коробка
а люди тут про 350К заливают

До конца месяца Путин обесточит Киев в чистую. Вся зима пройдет при свечах, огромных очередях к колонкам, альтернативных видах енергетики и т.п.

Не обесточит. Надорвется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:42

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:45

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.


По приказу?
:mrgreen:

По зову сердца. Украинцы нужны в Украине. Мы не из Гондураса и не из Сирии, чтобы тикать любой ценой и креститься если получилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:47

  rjkz написав:
  airmax78 написав:У меня просьба к модераторам: всех кто будет скулить на этой ветке, особенно из тех кто находится далеко за пределами Украины, банить нещадно.


Мешают торговать?
Бывает.
Вы тоже не близко.
Банить?

ЗЫ: Плющит?

Тесно ему уже на ветке. Перерос.
Нужно Максу запилить отдельную именную, как Доллярчику, чтобы никто не мешал.
Типа "прелесть Аирмакса" или что-то подобное.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.

Четко прослеживается цель вырубить свет на зиму. Ночи длинные, темнеет рано, нужно будет выстоять в очереди за водой пол дня, потом еще затаскать ее на этаж пешком, потом еще найти где зарядить гаджеты, простоять возле зарядки пару часов, потом найти где снять лаве с карточки, потому что в работающие банкоматы очереди будут огромными, и только для того, чтоб увидеть на экране надпись "банкомат тимчасово не працює" (закінчилася готівка), а ще треба буде знайти магазин, який працює від генератора пару годин на добу, вистояти чергу щоб купити пожрати за налічку, бо термінали не працюють... немає зв'язку...

і це ще питання буде як вижити у люті морози... коли температура в київській квартирі зрівняється з нулем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:52

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.



О, поздравляю.
С прибытием.
Если вдруг камень был в мой огород, то мне страна-заправка с 2014 года пофиг что у них там происходит внутри, но понятно, что ничего хорошего не будет снаружи.
А бояться что они что-то сделаЮТ - это полный абсурд, типа мало того, что они уже делают или типа их что-то может остановить не делать, если они решат делать.
Надо понимать, что это страна-сумасшедщая обезьяна с ядерной гранатой, которую она рано или поздно куда-то да бросит (скорей всего рукой северной кореи), поэтому чем скорей ее замочить, тем меньше шансов, что она это успеет сделать.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
rjkz
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