Додано: Вів 01 лис, 2022 03:32

rjkz написав: О, поздравляю.

С прибытием.

Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.

Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".

С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда". О, поздравляю.С прибытием.Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" илиС тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".

є зрозумілою, вірною та економічно обґрунтованою

Як завжди утільки мудрі думки.Трохи випереджаючи- він у 2019/2020 роках був один з найвпливовівших експертів з падіння цін на нерухомість за кордоном (разом з ним в компанії - правда, ще не дотягнув до 30 000 повідомлень і не перевершив 41 000 повідомлень від- але він є автором всесвітньо відомого фото "І бурятам не сідати на цей унітаз" - і ще парочка фахівців) і спрогнозував падіння цін на 50% (помилився, правда, в багато разів - ну, це буває у експертів), я щойно відвідав - повернувся в п"ятницю - США.Відвідав куплену приятелями нерухомість - досить дуже непоганий будинок - мені реально сподобався - не великий, в 2 поверха - 2 гаражі на поверсі 0 - в Sausalito - приміська територія San Francisco (трохи на північ відразу за Golden Gate).Фото: (видалено).Цікава арифметика:- ціна купівлі 3 500 000$. Продавася 6 місяців.- "будинок мрій" - мешкають дві особи, жінка малює щось там фарбами в гаражі - ворота відкривають, щоби всі бачили що малює, та - можливо - щось купили б перехожі з намальовоного.- податок на нерухомість невеликий - всього 1% на місяць, тобто 3 500$ на місяць або 3500х12=42 000$ на рік.- страховка обов"язкова - ціну на рік не запам"ятав. Це треба додати до витрат.Тобто тепермета: якщо продати 1 недобудову в Києві, вистачить на перший внесок за кредитом, а якщо продати 10 кинутих недобудов в Києві, то можна відразу купити щось таке, де приємно можна жити.Ну, а якщо ще й малювати навчиться (тільки не цифри "мінус 50%", які він малював на цьому форумі) - щоби на суму в 42 000доларів на рік - то взагалі буде нормально.Ну як нормально: це без харчування.