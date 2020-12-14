rjkz написав:
О, поздравляю.
С прибытием.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
Як завжди у rjkz
тільки мудрі думки.
Трохи випереджаючи airmax78
- він у 2019/2020 роках був один з найвпливовівших експертів з падіння цін на нерухомість за кордоном (разом з ним в компанії - правда, ще не дотягнув до 30 000 повідомлень і не перевершив 41 000 повідомлень від airmax78 - але він є автором всесвітньо відомого фото "І бурятам не сідати на цей унітаз" - і ще парочка фахівців
) і спрогнозував падіння цін на 50% (помилився, правда, в багато разів - ну, це буває у експертів
), я щойно відвідав - повернувся в п"ятницю - США.
Відвідав куплену приятелями нерухомість - досить дуже непоганий будинок - мені реально сподобався - не великий, в 2 поверха - 2 гаражі на поверсі 0 - в Sausalito
- приміська територія San Francisco
(трохи на північ відразу за Golden Gate
).
Фото: (видалено).
Цікава арифметика:
- ціна купівлі 3 500 000$. Продавася 6 місяців.
- "будинок мрій" - мешкають дві особи, жінка малює щось там фарбами в гаражі - ворота відкривають, щоби всі бачили що малює, та - можливо - щось купили б перехожі з намальовоного.
- податок на нерухомість невеликий - всього 1% на місяць, тобто 3 500$ на місяць або 3500х12=42 000$ на рік.
- страховка обов"язкова - ціну на рік не запам"ятав. Це треба додати до витрат.
Тобто тепер є зрозумілою, вірною та економічно обґрунтованою
мета airmax78
: якщо продати 1 недобудову в Києві, вистачить на перший внесок за кредитом, а якщо продати 10 кинутих недобудов в Києві, то можна відразу купити щось таке, де приємно можна жити.
Ну, а якщо ще й малювати навчиться (тільки не цифри "мінус 50%", які він малював на цьому форумі) - щоби на суму в 42 000+
доларів на рік - то взагалі буде нормально.
Ну як нормально: це без харчування.