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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:42
rjkz написав: airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:45
rjkz написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.
Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться
. Ну як мінімум з мого оточення.
По приказу?
По зову сердца. Украинцы нужны в Украине. Мы не из Гондураса и не из Сирии, чтобы тикать любой ценой и креститься если получилось.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:52
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?
Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
О, поздравляю.
С прибытием.
Если вдруг камень был в мой огород, то мне страна-заправка с 2014 года пофиг что у них там происходит внутри, но понятно, что ничего хорошего не будет снаружи.
А бояться что они что-то сделаЮТ - это полный абсурд, типа мало того, что они уже делают или типа их что-то может остановить не делать, если они решат делать.
Надо понимать, что это страна-сумасшедщая обезьяна с ядерной гранатой, которую она рано или поздно куда-то да бросит (скорей всего рукой северной кореи), поэтому чем скорей ее замочить, тем меньше шансов, что она это успеет сделать.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
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Додано: Вів 01 лис, 2022 03:32
rjkz написав:
О, поздравляю.
С прибытием.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
Як завжди у rjkz
тільки мудрі думки.
Трохи випереджаючи airmax78
- він у 2019/2020 роках був один з найвпливовівших експертів з падіння цін на нерухомість за кордоном (разом з ним в компанії - правда, ще не дотягнув до 30 000 повідомлень і не перевершив 41 000 повідомлень від airmax78 - але він є автором всесвітньо відомого фото "І бурятам не сідати на цей унітаз" - і ще парочка фахівців
) і спрогнозував падіння цін на 50% (помилився, правда, в багато разів - ну, це буває у експертів
), я щойно відвідав - повернувся в п"ятницю - США.
Відвідав куплену приятелями нерухомість - досить дуже непоганий будинок - мені реально сподобався - не великий, в 2 поверха - 2 гаражі на поверсі 0 - в Sausalito
- приміська територія San Francisco
(трохи на північ відразу за Golden Gate
).
Фото: (видалено).
Цікава арифметика:
- ціна купівлі 3 500 000$. Продавася 6 місяців.
- "будинок мрій" - мешкають дві особи, жінка малює щось там фарбами в гаражі - ворота відкривають, щоби всі бачили що малює, та - можливо - щось купили б перехожі з намальовоного.
- податок на нерухомість невеликий - всього 1% на місяць, тобто 3 500$ на місяць або 3500х12=42 000$ на рік.
- страховка обов"язкова - ціну на рік не запам"ятав. Це треба додати до витрат.
Тобто тепер є зрозумілою, вірною та економічно обґрунтованою
мета airmax78
: якщо продати 1 недобудову в Києві, вистачить на перший внесок за кредитом, а якщо продати 10 кинутих недобудов в Києві, то можна відразу купити щось таке, де приємно можна жити.
Ну, а якщо ще й малювати навчиться (тільки не цифри "мінус 50%", які він малював на цьому форумі) - щоби на суму в 42 000+
доларів на рік - то взагалі буде нормально.
Ну як нормально: це без харчування.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:21
airmax78 написав:
Украинцы нужны в Украине.
airmax78 написав:
Я в Штатах сейчас.
Мои поздравления!
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:14
airmax78 написав:
У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:34
reus написав: airmax78 написав:
У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.
500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:42
Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:50
airmax78 написав:
Я в Штатах сейчас.
В принципе правильное решение. Если страна не в НАТО (как Австрия), то страны как бы и нет. Зачем покупать недвижимость в недостране?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:59
vitaliian написав: reus написав: airmax78 написав:
У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.
500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.
Слушайте, я вот читаю вас, а вы ведь тот кто нужен Максиму.
Молодой, амбициозный...ну и далее по тексту.
С верой в будущий дорожай.
Как насчет 352 тысяч? Или уже 354...это для генераторов дизель закупили...Упсс, 356, это канистры под дизель.
С ремонтом! И винным холодильником, Максим даже бутылку вина там оставит, хорошего. Целый 2-х литровый пакет.
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