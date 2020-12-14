RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10382103831038410385>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:42

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.
airmax78
 
Повідомлень: 41188
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:45

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Европа и так уже еле переваривает наших беженцев.

Навколо мене у Відні жодного біженця: всі працюють і вже сплачують податки. З пільг залишилося тільки медичне страхування, що не покриває стоматологію. Проте як тільки горяча фаза війни закінчиться - всі повернуться. Ну як мінімум з мого оточення.


По приказу?
:mrgreen:

По зову сердца. Украинцы нужны в Украине. Мы не из Гондураса и не из Сирии, чтобы тикать любой ценой и креститься если получилось.
airmax78
 
Повідомлень: 41188
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:52

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.


А кто зраду разгоняет?
Пальцем покажите из зарослей венского леса?

Я в Штатах сейчас. Да все начинают нагнетать. Ху#ло то сделает, ху#ло се сделает. При том что самих то это вообще никак не зацепит. Ладно еще таким заниматься сидя в Киеве - может такая форма выработки адреналина. Но нафига об этом из-за бугра писать? Типа тут никто не понимает что происходит.



О, поздравляю.
С прибытием.
Если вдруг камень был в мой огород, то мне страна-заправка с 2014 года пофиг что у них там происходит внутри, но понятно, что ничего хорошего не будет снаружи.
А бояться что они что-то сделаЮТ - это полный абсурд, типа мало того, что они уже делают или типа их что-то может остановить не делать, если они решат делать.
Надо понимать, что это страна-сумасшедщая обезьяна с ядерной гранатой, которую она рано или поздно куда-то да бросит (скорей всего рукой северной кореи), поэтому чем скорей ее замочить, тем меньше шансов, что она это успеет сделать.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13892
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7246 раз.
Подякували: 4338 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 03:32

  rjkz написав:О, поздравляю.
С прибытием.
Но понимать риски и принимать их во внимание - очень стоит.
Вот я сейчас не могу решить что лучше - под аренду "хрущик у метро" или подушка безопасности в буквальном смысле "на случай ядерной войны".
С тех пор, как самолеты начали таранить небоскребы, я зарекся говорить "никогда".

Як завжди у rjkz тільки мудрі думки.
Трохи випереджаючи airmax78 - він у 2019/2020 роках був один з найвпливовівших експертів з падіння цін на нерухомість за кордоном (разом з ним в компанії - правда, ще не дотягнув до 30 000 повідомлень і не перевершив 41 000 повідомлень від airmax78 - але він є автором всесвітньо відомого фото "І бурятам не сідати на цей унітаз" - і ще парочка фахівців) і спрогнозував падіння цін на 50% (помилився, правда, в багато разів - ну, це буває у експертів), я щойно відвідав - повернувся в п"ятницю - США.
Відвідав куплену приятелями нерухомість - досить дуже непоганий будинок - мені реально сподобався - не великий, в 2 поверха - 2 гаражі на поверсі 0 - в Sausalito - приміська територія San Francisco (трохи на північ відразу за Golden Gate).
Фото: (видалено).
Цікава арифметика:
- ціна купівлі 3 500 000$. Продавася 6 місяців.
- "будинок мрій" - мешкають дві особи, жінка малює щось там фарбами в гаражі - ворота відкривають, щоби всі бачили що малює, та - можливо - щось купили б перехожі з намальовоного.
- податок на нерухомість невеликий - всього 1% на місяць, тобто 3 500$ на місяць або 3500х12=42 000$ на рік.
- страховка обов"язкова - ціну на рік не запам"ятав. Це треба додати до витрат.

Тобто тепер є зрозумілою, вірною та економічно обґрунтованою мета airmax78: якщо продати 1 недобудову в Києві, вистачить на перший внесок за кредитом, а якщо продати 10 кинутих недобудов в Києві, то можна відразу купити щось таке, де приємно можна жити.
Ну, а якщо ще й малювати навчиться (тільки не цифри "мінус 50%", які він малював на цьому форумі) - щоби на суму в 42 000+ доларів на рік - то взагалі буде нормально.
Ну як нормально: це без харчування.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7028
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Украинцы нужны в Украине.

  airmax78 написав:Я в Штатах сейчас.

Мои поздравления!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.

Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.
reus
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 21.03.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:34

  reus написав:
  airmax78 написав:У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.

Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.

500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14814
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"
xio13
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:50

  airmax78 написав:Я в Штатах сейчас.

В принципе правильное решение. Если страна не в НАТО (как Австрия), то страны как бы и нет. Зачем покупать недвижимость в недостране?
UA
 
Повідомлень: 7300
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:59

  vitaliian написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.

Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.

500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.


Слушайте, я вот читаю вас, а вы ведь тот кто нужен Максиму.
Молодой, амбициозный...ну и далее по тексту.
С верой в будущий дорожай.
Как насчет 352 тысяч? Или уже 354...это для генераторов дизель закупили...Упсс, 356, это канистры под дизель.
С ремонтом! И винным холодильником, Максим даже бутылку вина там оставит, хорошего. Целый 2-х литровый пакет. :oops:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13892
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7246 раз.
Подякували: 4338 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10382103831038410385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2319, 2320, 2321
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23200 13827018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 11:30
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5335)
01.11.2022 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.