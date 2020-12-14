Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.
Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.
500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.
я ремонт кавалірки на Жулянах закінчую, залишилась умеблювання, як кажуть поляки "кухонного анекса". Відносно витрат на ремонт, якщо порівняти із подібним на Кардачах, вийшло дорожче в у.е., але не критично, десь на 10..20%, але ще точно не можу сказати. Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе. Далі думаю братися за ремонт третьої кавалірки на ПОХу. Але там трохи крупніша, 21м2, сама "зала" метрів 15 кв..
xio13 написав:Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"
я би купив по цінам 2019р, але нема таких цін, точніше є "після будівельників" по цінам "після будівельників" 2019, але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт. На конверт депо можна більше наколядувати з меншим гемором. Тому збираюсь доводити до пуття, те що проінвестовано до 2021 р.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.20%, але ще точно не можу сказати. Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе.
по моим подсчётам примерно так же +20% в уе. Вангователям, которые считают что ремонт будет покупателю в подарок шлю привет, "ремонт в подарок" разве что после бабушки или после 10 лет аренды студентами.
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.