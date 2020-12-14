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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:25

  xio13 написав:Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"

я би купив по цінам 2019р, але нема таких цін, точніше є "після будівельників" по цінам "після будівельників" 2019, але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт.
На конверт депо можна більше наколядувати з меншим гемором.
Тому збираюсь доводити до пуття, те що проінвестовано до 2021 р.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:26

  flyman написав:.20%, але ще точно не можу сказати.
Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе.
по моим подсчётам примерно так же +20% в уе. Вангователям, которые считают что ремонт будет покупателю в подарок шлю привет, "ремонт в подарок" разве что после бабушки или после 10 лет аренды студентами.

В глухих степях кировоградщины есть такой город Новоукраинка, лично не был но по рассказам очевидцев - обычное село, там сейчас аренда 8 тыс
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... Q4K3l.html

в Кропивницком за что то с ремонтом не от бабушки - 15к
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... PUZ4G.html

Когда то друг за 5 тыс арендовал там целую трёшку в центре. Сейчас живёт с мамой, арендовать стало неприлично дорого. До 10к лютые окраины или высокие этажи с неработающими лифтами

Как видите по аренде там тоже рост в долларах.

К чему этот оффтоп, в Киев не спешат возвращаться из за обстрелов, имхо. Если все вернутся, ценник за аренду стартанет с 12-15к
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 11:52, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:35

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Молодой, амбициозный...ну
а вы, значит, себя в старики без амбиций записали. :D


Я явно под требования Максима не подхожу.
"Я свободный художник и холодный философ. Я идейный борец...за денежные знаки" (с)
А ему нужен эмоциональный покупатель.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:47

  rjkz написав:А ему нужен эмоциональный покупатель
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:55

rjkz
А в ту прелесть с ТикТока, что вечером Реус выкладывал с арендой 15куе в мес, наверно нуден эмоциональный арендатор?
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:24

  vitaliian написав:
  rjkz написав:А ему нужен эмоциональный покупатель
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.


Да, это эмоциональные покупки.
Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет.
А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда.
Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:06

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:А ему нужен эмоциональный покупатель
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.


Да, это эмоциональные покупки.
Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет.
А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда.
Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.

Это уже вопросы финансовой культуры. Наши нагребут левых денег и платят налом по 100-300куе лишь бы не светиться. Там это не нужно, даже если нагреб левых денег, возьми кредит под мизерный %, и ни одна налоговая не спросит откуда у тебя яхта или спорткар. Если 350 куе - не в правилах золотого миллиарда откуда тогда там миллионные ценники на особняки или квартиры в небоскребах и на раскрученных курортах? Советую погуглить цены на недвижимость в Гонконге. Тоже не золотой миллиард. И ничего живут и в Киев не рвутся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:15

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Украинцы нужны в Украине.

  airmax78 написав:Я в Штатах сейчас.

Мои поздравления!

Я тут не собираюсь оставаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:16

  reus написав:
  airmax78 написав:У нас есть и вода и электричество. И не 350, а теперь уже 352К.

Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.

Как примут Украину в ЕС - поставлю.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:24

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:А ему нужен эмоциональный покупатель
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.


Да, это эмоциональные покупки.
Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет.
А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда.
Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.

Вчера шел по улице и удивился что под ногами что-то мягкое шуршит. Думал опавшие листья - присмотрелся - толстый ковер из 20-долларовых купюр. Люди просто набирают себе в пакет сколько нужно и идут в Луи Вьюттон. Но там запись на сумки на 3 года вперед уже.
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