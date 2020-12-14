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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:25

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Украинцы нужны в Украине.

  airmax78 написав:Я в Штатах сейчас.

Мои поздравления!

Я тут не собираюсь оставаться.

А если прикажут? Ради Родины?
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:27

  BIGor написав:А если прикажут? Ради Родины?

Ніт. Злочинні накази виконувати не можна.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:29

  rjkz написав:
Да, это эмоциональные покупки.
эмоциональная покупка не всегда дорогая, но почти всегда бессмысленная. Если вы были вечером на киевском ЖД вокзале там молодые ребята продают какие то фишки, которые выстреливают вверх, а они падая вам под ноги светятся. Цен не знаю, думаю не дорого, но вещь полностью бесполезная.

Или спинеры, помните была мода. В общем даже не для золотого миллиарда эмоциональные покупки - огромная часть экономики. Люди покупают не сумочку Виттон, а настроение. Если Макса квартира кому то на 10 лет подарит хорошее настроение то 250куе (или сколько он там хочет) не так уж и дорого.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

  xio13 написав:Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"

Ну дурницю написали, все вирішує ціна.
Флай за 10-ку навіть свою квіточку продасть за 3 доби.
Зараз по цінам 2015-го круши брали би стояками, можете перевірити, але наврядчи є чим...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:46

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Да, это эмоциональные покупки.
эмоциональная покупка не всегда дорогая, но почти всегда бессмысленная. Если вы были вечером на киевском ЖД вокзале там молодые ребята продают какие то фишки, которые выстреливают вверх, а они падая вам под ноги светятся. Цен не знаю, думаю не дорого, но вещь полностью бесполезная.

Или спинеры, помните была мода. В общем даже не для золотого миллиарда эмоциональные покупки - огромная часть экономики. Люди покупают не сумочку Виттон, а настроение. Если Макса квартира кому то на 10 лет подарит хорошее настроение то 250куе (или сколько он там хочет) не так уж и дорого.

352. 15 сумочек Луи Вьюттон.
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