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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:25
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Украинцы нужны в Украине.
airmax78 написав:
Я в Штатах сейчас.
Мои поздравления!
Я тут не собираюсь оставаться.
А если прикажут? Ради Родины?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:27
BIGor написав:
А если прикажут? Ради Родины?
Ніт. Злочинні накази виконувати не можна.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:29
rjkz написав:
Да, это эмоциональные покупки.
эмоциональная покупка не всегда дорогая, но почти всегда бессмысленная. Если вы были вечером на киевском ЖД вокзале там молодые ребята продают какие то фишки, которые выстреливают вверх, а они падая вам под ноги светятся. Цен не знаю, думаю не дорого, но вещь полностью бесполезная.
Или спинеры, помните была мода. В общем даже не для золотого миллиарда эмоциональные покупки - огромная часть экономики. Люди покупают не сумочку Виттон, а настроение. Если Макса квартира кому то на 10 лет подарит хорошее настроение то 250куе (или сколько он там хочет) не так уж и дорого.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 01 лис, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32
xio13 написав:
Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"
Ну дурницю написали, все вирішує ціна.
Флай за 10-ку навіть свою квіточку продасть за 3 доби.
Зараз по цінам 2015-го круши брали би стояками, можете перевірити, але наврядчи є чим...
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:46
vitaliian написав: rjkz написав:
Да, это эмоциональные покупки.
эмоциональная покупка не всегда дорогая, но почти всегда бессмысленная. Если вы были вечером на киевском ЖД вокзале там молодые ребята продают какие то фишки, которые выстреливают вверх, а они падая вам под ноги светятся. Цен не знаю, думаю не дорого, но вещь полностью бесполезная.
Или спинеры, помните была мода. В общем даже не для золотого миллиарда эмоциональные покупки - огромная часть экономики. Люди покупают не сумочку Виттон, а настроение. Если Макса квартира кому то на 10 лет подарит хорошее настроение то 250куе (или сколько он там хочет) не так уж и дорого.
352. 15 сумочек Луи Вьюттон.
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