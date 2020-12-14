Додано: Вів 01 лис, 2022 11:26

flyman написав: .20%, але ще точно не можу сказати.

Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе. .20%, але ще точно не можу сказати.Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе.

по моим подсчётам примерно так же +20% в уе. Вангователям, которые считают что ремонт будет покупателю в подарок шлю привет, "ремонт в подарок" разве что после бабушки или после 10 лет аренды студентами.В глухих степях кировоградщины есть такой город Новоукраинка, лично не был но по рассказам очевидцев - обычное село, там сейчас аренда 8 тысв Кропивницком за что то с ремонтом не от бабушки - 15кКогда то друг за 5 тыс арендовал там целую трёшку в центре. Сейчас живёт с мамой, арендовать стало неприлично дорого. До 10к лютые окраины или высокие этажи с неработающими лифтамиКак видите по аренде там тоже рост в долларах.К чему этот оффтоп, в Киев не спешат возвращаться из за обстрелов, имхо. Если все вернутся, ценник за аренду стартанет с 12-15к за убитый хрущ и 20к за варшавский с минимальным ремонтом.