Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Купують квартири у стані після будівельників зараз тільки мільярдери і "аірмакси"
я би купив по цінам 2019р, але нема таких цін, точніше є "після будівельників" по цінам "після будівельників" 2019, але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт. На конверт депо можна більше наколядувати з меншим гемором. Тому збираюсь доводити до пуття, те що проінвестовано до 2021 р.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.20%, але ще точно не можу сказати. Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе.
по моим подсчётам примерно так же +20% в уе. Вангователям, которые считают что ремонт будет покупателю в подарок шлю привет, "ремонт в подарок" разве что после бабушки или после 10 лет аренды студентами.
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.
Да, это эмоциональные покупки. Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет. А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда. Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.
80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.
Да, это эмоциональные покупки. Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет. А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда. Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.
Это уже вопросы финансовой культуры. Наши нагребут левых денег и платят налом по 100-300куе лишь бы не светиться. Там это не нужно, даже если нагреб левых денег, возьми кредит под мизерный %, и ни одна налоговая не спросит откуда у тебя яхта или спорткар. Если 350 куе - не в правилах золотого миллиарда откуда тогда там миллионные ценники на особняки или квартиры в небоскребах и на раскрученных курортах? Советую погуглить цены на недвижимость в Гонконге. Тоже не золотой миллиард. И ничего живут и в Киев не рвутся.
vitaliian написав:80% продаж в зоне золотого миллиарда - эмоциональные покупки. Сумочки Луи Виттон, айфоны, спорткары. Деньги подогревают эмоции. Сложно себе представить эмоционального бомжа. Точнее вообще не представляю.
Да, это эмоциональные покупки. Только сумка луивиттон или яфон = это зарплата за несколько дней (1-2-3), это разово выбросить денги, спорткар - это повесить 1-2 штуки в месяц на бюджет. А за один раз вывалить 350 куе - это не правилах стран золотого миллиарда. Кстати, и яфон и сумку тожн можно в кредит взять.
Это уже вопросы финансовой культуры. Наши нагребут левых денег и платят налом по 100-300куе лишь бы не светиться. Там это не нужно, даже если нагреб левых денег, возьми кредит под мизерный %, и ни одна налоговая не спросит откуда у тебя яхта или спорткар. Если 350 куе - не в правилах золотого миллиарда откуда тогда там миллионные ценники на особняки или квартиры в небоскребах и на раскрученных курортах? Советую погуглить цены на недвижимость в Гонконге. Тоже не золотой миллиард. И ничего живут и в Киев не рвутся.
Вы не уловили иронии - купить в НЙ квартиру за 350 или больще зп кэш, то есть бнз кредита или за миллион чистых денег дом - не проблема, хотя зачастую,имея всю необходимую сумму на счету, почему=то все равно берут в кредит. Возможно из-за низкого %% на мортгилдж и возврата налогов. А кэщ инвестают в что-то более доходное. Купить в Киеве за 350 сейчас - это не про финансовую целесообразность, это ... эмоциональное.