Який сенс в "хрущику" біля метро?
Щоб здати за копійки?
А якщо розвалять, бонбою чи рокетою???
А що робити безробітному гуманітарію?
В Hofer він не хоче працювати вантажником)))
Трандіти - не мішки тягати.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:38
Який сенс в "хрущику" біля метро?
Щоб здати за копійки?
А якщо розвалять, бонбою чи рокетою???
А що робити безробітному гуманітарію?
В Hofer він не хоче працювати вантажником)))
Трандіти - не мішки тягати.
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