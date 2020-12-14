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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:44

rjkz покупки сейчас это почти безумие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:47

  Frant написав:
  flyman написав:але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт.

Навіщо ремонт, Флай? То лишнє! І економія!

Сам не пробував ремонтувати свої 30 м2?
За 5 років вже давно можна було зробити там ремонт, майже як у австрійського бігунця, своїми ручками, за собівартістю будматеріалів.

Роби що повинен і будь що буде.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:54

новий бізнес - здавати подобово квартири іншій половині міст

новий орендний бізнес - здавати подобово квартири іншій частині жителів міста щоб хоча би помитися

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:08

  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.


Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:09

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт.

Навіщо ремонт, Флай? То лишнє! І економія!

Сам не пробував ремонтувати свої 30 м2?
За 5 років вже давно можна було зробити там ремонт, майже як у австрійського бігунця, своїми ручками, за собівартістю будматеріалів.

Роби що повинен і будь що буде.

Ти не з тих, хто напружується)))
Або витратить копійчину на комфорт і благоустрій.

Дрова, картоплю і мівіну - заготовив?
Frant
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