|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:44
rjkz покупки сейчас это почти безумие.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14817
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:47
Frant написав: flyman написав:
але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт.
Навіщо ремонт, Флай? То лишнє! І економія!
Сам не пробував ремонтувати свої 30 м2?
За 5 років вже давно можна було зробити там ремонт, майже як у австрійського бігунця, своїми ручками, за собівартістю будматеріалів.
Роби що повинен і будь що буде.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29821
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:54
новий орендний бізнес - здавати подобово квартири іншій частині жителів міста щоб хоча би помитися
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29821
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:08
vitaliian написав:rjkz
покупки сейчас это почти безумие.
Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13895
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7246 раз.
- Подякували: 4338 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:09
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
але мене цікавлять кавалірки/гостинки до 15куе, а зараз купити таку кавалірку це десь 14куе..20куе, і ще мінімум 7..10куе вкласти в ремонт.
Навіщо ремонт, Флай? То лишнє! І економія!
Сам не пробував ремонтувати свої 30 м2?
За 5 років вже давно можна було зробити там ремонт, майже як у австрійського бігунця, своїми ручками, за собівартістю будматеріалів.
Роби що повинен і будь що буде.
Ти не з тих, хто напружується)))
Або витратить копійчину на комфорт і благоустрій.
Дрова, картоплю і мівіну - заготовив?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23037
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 2428 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23200
|13832513
|
Вів 01 лис, 2022 11:30
rjkz
|
|1111
|4901292
|
|
|3
|4706
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|