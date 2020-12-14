Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.
Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет. То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.
Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет. То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
А кто сказал что нет безумцев с деньгами? Вот как их найти, задача посложнее. Имхо сейчас время для аренды. Продать что то трудно и дёшево. А для покупки непонятка что будет дальше. Все стороны заинтересованы в аренде.
Хорошо хоть я не решился на недвижимость в Одессе. Одна квартира меня все лето муляля в 2020. Но потом она продалась, а поскольку ничего похожего в наличии не было, меня попустило.
В Киеве по маршрутам троллейбусов начнут ходить автобусы. Это будет сделано для экономии электричества
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также рассказал, что в столице готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города на случай чрезвычайных ситуаций зимой. Власти рассматривают среди сценариев зимы и наихудший – при котором вообще не будет электричества, воды и тепла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.