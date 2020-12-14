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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:44

rjkz покупки сейчас это почти безумие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:08

  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.


Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:12

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.


Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.

А кто сказал что нет безумцев с деньгами? Вот как их найти, задача посложнее. Имхо сейчас время для аренды. Продать что то трудно и дёшево. А для покупки непонятка что будет дальше. Все стороны заинтересованы в аренде.

Хорошо хоть я не решился на недвижимость в Одессе. Одна квартира меня все лето муляля в 2020. Но потом она продалась, а поскольку ничего похожего в наличии не было, меня попустило.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:30

  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.

Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок.
Думаю через месяц - два появятся варианты чтобы откупится.
Ещё ищу нотариуса с генератором.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:34

  UA написав:Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок

Зображення
Ага, а изучать есть что, могу дать ссылку на объявление :D (облака могли бы нарисовать на потолке).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:38

В Киеве по маршрутам троллейбусов начнут ходить автобусы. Это будет сделано для экономии электричества

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также рассказал, что в столице готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города на случай чрезвычайных ситуаций зимой. Власти рассматривают среди сценариев зимы и наихудший – при котором вообще не будет электричества, воды и тепла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:38

  vitaliian написав:
  UA написав:Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок

Зображення
Ага, а изучать есть что, могу дать ссылку на объявление :D

Винсент ван Гог?
Вырезать кусок бетона и в музей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:47

  beee написав:На ПОХе сегодня э/э включили только с 12 до 16 и всё.
Ну и сейчас с 22 на ночь.
Интернета нет, мобильного тоже. Тепла нет. Ниера нет.
И как работать? И жить. А ещё плюс 15.

Поэтому в Новоукраинке аренда квартиры 8к ( viewtopic.php?p=5503155#p5503155 ) потому что там не отключают свет. С точки зрения баланса потребление Новоукраинки десятые доли процента, смысл её отключать?. А жирных потребителей типа пох будут щипать.
vitaliian
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