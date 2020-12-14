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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10384103851038610387>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:44

rjkz покупки сейчас это почти безумие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:08

  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.


Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:12

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.


Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.
То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.

А кто сказал что нет безумцев с деньгами? Вот как их найти, задача посложнее. Имхо сейчас время для аренды. Продать что то трудно и дёшево. А для покупки непонятка что будет дальше. Все стороны заинтересованы в аренде.

Хорошо хоть я не решился на недвижимость в Одессе. Одна квартира меня все лето муляля в 2020. Но потом она продалась, а поскольку ничего похожего в наличии не было, меня попустило.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:30

  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.

Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок.
Думаю через месяц - два появятся варианты чтобы откупится.
Ещё ищу нотариуса с генератором.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:34

  UA написав:Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок

Зображення
Ага, а изучать есть что, могу дать ссылку на объявление :D (облака могли бы нарисовать на потолке).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:38

В Киеве по маршрутам троллейбусов начнут ходить автобусы. Это будет сделано для экономии электричества

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также рассказал, что в столице готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города на случай чрезвычайных ситуаций зимой. Власти рассматривают среди сценариев зимы и наихудший – при котором вообще не будет электричества, воды и тепла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:38

  vitaliian написав:
  UA написав:Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок

Зображення
Ага, а изучать есть что, могу дать ссылку на объявление :D

Винсент ван Гог?
Вырезать кусок бетона и в музей
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:47

  beee написав:На ПОХе сегодня э/э включили только с 12 до 16 и всё.
Ну и сейчас с 22 на ночь.
Интернета нет, мобильного тоже. Тепла нет. Ниера нет.
И как работать? И жить. А ещё плюс 15.

Поэтому в Новоукраинке аренда квартиры 8к ( viewtopic.php?p=5503155#p5503155 ) потому что там не отключают свет. С точки зрения баланса потребление Новоукраинки десятые доли процента, смысл её отключать?. А жирных потребителей типа пох будут щипать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 06:31

  UA написав:
  vitaliian написав:rjkz покупки сейчас это почти безумие.

Неспешно начинаю изучать сегодняшний рынок.
Думаю через месяц - два появятся варианты чтобы откупится.
Ещё ищу нотариуса с генератором.


Тоже думаю месяц два начнут слив квартир с такими раскладами.
Кто ездит по Одесской трасе как там Чабаны-парадиз ? Окна горят ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 07:01

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Так поставьте уже хотелку 500 куе! Что за 352куе, что за 500 куе никто не купит, но зато 500 цифра красивая и душу будет греть больше.

500 куе это когда наших из Европ будут возвращаться, с честно заработанными миллионами. Кстати делать ремонт подорожало даже в долларах (к довоенным ценам). Не все но много чего. И ассортимент материалов сильно сократился. Многое вплоть до 24.02 везли из РФ. Смена поставщиков = другие цены. Имхую разрыв между голыми стенами и аналогичной квартирой с отделкой будет ×2 ×3 и т.д. Сейчас затевать ремонт это финансовое безумие.

я ремонт кавалірки на Жулянах закінчую, залишилась умеблювання, як кажуть поляки "кухонного анекса".
Відносно витрат на ремонт, якщо порівняти із подібним на Кардачах, вийшло дорожче в у.е., але не критично, десь на 10..20%, але ще точно не можу сказати.
Прораб за послуги ремонту під ключ цього разу запросив 1кує, а за попередню кавалірку було біля 700уе.
Далі думаю братися за ремонт третьої кавалірки на ПОХу. Але там трохи крупніша, 21м2, сама "зала" метрів 15 кв..

Уявляю ремонт квартири найманими працівниками за 1000 дол.
"Прораб" був виконавцем і жив у квартирі під час ремонту, задля економії?
Стіни хоча би заштукатурили?
Може, взагалі не варто було витрачати дорогоцінні 1000 доларів на "ремонт", а затаритись мівіною, олією і картоплею ????

Який сенс купляти конурки 20 м2????
Frant
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