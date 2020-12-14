Додано: Вів 01 лис, 2022 19:12

rjkz написав: vitaliian написав: rjkz покупки сейчас это почти безумие. покупки сейчас это почти безумие.



Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.

То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично. Максим тоже считает, что "Покупать недвижимость в стране, где идет война - это клиника" (ТМ Эйрмакс78), но тем не менее продает, что правильно в принципе (хоть и запоздало), но так как будто войны и нет.То есть, Максим все делает по логике, но при этом пытается убедить, что и купить - это правильно и логично.

А кто сказал что нет безумцев с деньгами? Вот как их найти, задача посложнее. Имхо сейчас время для аренды. Продать что то трудно и дёшево. А для покупки непонятка что будет дальше. Все стороны заинтересованы в аренде.Хорошо хоть я не решился на недвижимость в Одессе. Одна квартира меня все лето муляля в 2020. Но потом она продалась, а поскольку ничего похожего в наличии не было, меня попустило.