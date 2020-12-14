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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 07:37
Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
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BIGor
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:35
BIGor феерично. давно так не смеялся .можно выдать этому эксперду все медали сразу.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:42
BIGor написав: Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:47
Frant написав: BIGor написав: Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).
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BIGor
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1
Додано: Сер 02 лис, 2022 08:48
BIGor написав: Frant написав: BIGor написав:
Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).
Бомжі взагалі під мостами живуть, в коробках під холодильників.
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Frant
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