RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10384103851038610387

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 07:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Який сенс купляти конурки 20 м2????

Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6839
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:35

BIGor феерично. давно так не смеялся .можно выдать этому эксперду все медали сразу.
88998899aleks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 03.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:42

  BIGor написав:
  Frant написав:Який сенс купляти конурки 20 м2????

Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.

Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23040
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:47

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Який сенс купляти конурки 20 м2????

Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.

Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.

Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6839
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:48

  BIGor написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.

Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).

Бомжі взагалі під мостами живуть, в коробках під холодильників.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23040
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10384103851038610387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2319, 2320, 2321
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23206 13845153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 08:46
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901381
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1403)
02.11.2022 08:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.