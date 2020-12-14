Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 07:37
Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
BIGor
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:35
BIGor феерично. давно так не смеялся .можно выдать этому эксперду все медали сразу.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:42
BIGor написав: Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Frant
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:47
Frant написав: BIGor написав: Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
Ну нах?
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).
BIGor
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:48
BIGor написав: Frant написав:
Спробуйте пару днів прожити в шафі для одягу чи у великій собачій будці.
Мінімально комфортна площа житла - від 30 м2.
Лучше быть богатым чем бедным (с). Лучше жить в 3-к чем в 1к (с).
Бомжі взагалі під мостами живуть, в коробках під холодильників.
___________
Щодо нерухомості для оренди - краще вибирати оптимальне рішення, без перекосів в сторону ліліпутства чи гигантизма.
Востаннє редагувалось
Frant
в Сер 02 лис, 2022 10:10, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Додано: Сер 02 лис, 2022 09:40
BIGor кому и кобыла невеста.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:13
BIGor написав: Frant написав:
Який сенс купляти конурки 20 м2????
Коли ціни на нерухомість захмарні - самі ходові квартири 15-20 м2. Подивіться які квартири знімають (пересічні щоб подешевше було) у Нью-Йорку, Парижі та Токіо. Київ таке ж саме місто.
Гордо звучить, аж сльозу пустив
Faceless
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:15
В украинской столиц наблюдается спад стоимости недвижимости — опубликованы актуальные цены на жилье
Средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысяч гривен, хотя в октябре медианная цена "квадрата" закрепилась на отметке 49 тысяч гривен.
Источник:
https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... yonam.html
Даже застройщики понижают свои хотелки, причем в грн., а Макс все еще летает в облаках.
reus
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:26
reus написав:
а Макс все еще летает в облаках.
Значить, паливо є, щоб літати.
З жирних довоєнних часів.
Як тільки закінчиться паливо для польоту - зразу ж стане зговірливим і продасть "за скільки дають". Вона йому все одно вже не потрібна.
Frant
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:44
Коротко(12хв)
Ну і щоб два рази не вставати - ще коротенько про іпотеку "3%"
Успіх
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