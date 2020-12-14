|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:05
Успіх якась вода)
Всім зрозуміло: купляти зараз глупо) Чекаємо весну
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:46
Frant написав: reus написав:
а Макс все еще летает в облаках.
Значить, паливо є, щоб літати.
З жирних довоєнних часів.
Як тільки закінчиться паливо для польоту - зразу ж стане зговірливим і продасть "за скільки дають". Вона йому все одно вже не потрібна.
Я перейшов на відновлювальні джерела енергії. Палєво не закінчиться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41189
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:49
airmax78
Вот именно что "палЕво"
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23208
|13854202
|
Сер 02 лис, 2022 16:42
rjkz
|
|1111
|4901527
|
|
|3
|4733
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim