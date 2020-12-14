Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Reus, застройщики продают что-то где даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт. А квитка - вот она, красавица - заходи и живи с комфортом. Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Кстати, генератор и автоматику оплатили - ждем доставку и монтаж.
airmax78 , сегодня ФЭД повысил ставку еще на 0,75. Деньги Реуса все весомее и весомее. Прикольно наблюдать за одной квартирой, в день поднятия ставки продаваны скидывают 10 куе. сегодня еще не смотрел. Продают уже ...с прошлого года. И платят мейнтаненс. Нет, чтобы сразу скинуть так чтобы взяли. Максим, так с чего квитку продавать, если возвращаться приказа ждете? И, надеюсь, в Штаты не вендетта привела? А-то я уже как-то поднапрягся, телохранителя нанял.
airmax78 написав:Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас
меня прикалывает когда люди уезжают заграницу, но продолжают сидеть на украинских форумах, ест-но рассказывая как заграницей все хорошо. На местных форумах такому писателю быстро объяснили бы местные проблемы. Или там где все хорошо вообще нет форумов и интернета, потому что общение исключительно живое, на пляжах с пальмами, под зажигательные ритмы латинской Америки.
Это не лично к rjkz а так общие наблюдения за жизнью эмигрантов.
На самом деле все проще. Начиная с 18 лет человек (хочет он того или нет) приобретает некий статус в обществе в котором он живёт и работает.
Так устроен социум, у каждого есть статус от низкого до высокого.
Но когда попадаешь в другое общество, статус туда не переносится, в итоге ты оказываешься почти на дне или "на стартовой позиции". Есть конечно исключения - Миха Саакашвили умудрился получить статус и в Украине, впрочем его быстро умножили на ноль. Такой себе пример. Всё же статус за пределы своего социума не переносится.
Это пережили те кого переводили из школы в школу, в новом классе первое время ты никто. Или при устройстве на новую работу (на обычные должности).