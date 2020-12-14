Додано: Чет 03 лис, 2022 08:00

airmax78 написав: Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас

меня прикалывает когда люди уезжают заграницу, но продолжают сидеть на украинских форумах, ест-но рассказывая как заграницей все хорошо. На местных форумах такому писателю быстро объяснили бы местные проблемы. Или там где все хорошо вообще нет форумов и интернета, потому что общение исключительно живое, на пляжах с пальмами, под зажигательные ритмы латинской Америки.Это не лично к rjkz а так общие наблюдения за жизнью эмигрантов.На самом деле все проще. Начиная с 18 лет человек (хочет он того или нет) приобретает некий статус в обществе в котором он живёт и работает.Так устроен социум, у каждого есть статус от низкого до высокого.Но когда попадаешь в другое общество, статус туда не переносится, в итоге ты оказываешься почти на дне или "на стартовой позиции". Есть конечно исключения - Миха Саакашвили умудрился получить статус и в Украине, впрочем его быстро умножили на ноль. Такой себе пример. Всё же статус за пределы своего социума не переносится.Это пережили те кого переводили из школы в школу, в новом классе первое время ты никто. Или при устройстве на новую работу (на обычные должности).