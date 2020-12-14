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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10385103861038710388

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:49

  reus написав:В украинской столиц наблюдается спад стоимости недвижимости — опубликованы актуальные цены на жилье

Средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысяч гривен, хотя в октябре медианная цена "квадрата" закрепилась на отметке 49 тысяч гривен.


Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... yonam.html
Даже застройщики понижают свои хотелки, причем в грн., а Макс все еще летает в облаках.

Reus, застройщики продают что-то где даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт. А квитка - вот она, красавица - заходи и живи с комфортом.
Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.

Кстати, генератор и автоматику оплатили - ждем доставку и монтаж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 00:03

airmax78 , сегодня ФЭД повысил ставку еще на 0,75.
Деньги Реуса все весомее и весомее.
Прикольно наблюдать за одной квартирой, в день поднятия ставки продаваны скидывают 10 куе. сегодня еще не смотрел. Продают уже ...с прошлого года.
И платят мейнтаненс. Нет, чтобы сразу скинуть так чтобы взяли.
Максим, так с чего квитку продавать, если возвращаться приказа ждете?
И, надеюсь, в Штаты не вендетта привела? А-то я уже как-то поднапрягся, телохранителя нанял. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:00

  airmax78 написав:Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас
меня прикалывает когда люди уезжают заграницу, но продолжают сидеть на украинских форумах, ест-но рассказывая как заграницей все хорошо. На местных форумах такому писателю быстро объяснили бы местные проблемы. Или там где все хорошо вообще нет форумов и интернета, потому что общение исключительно живое, на пляжах с пальмами, под зажигательные ритмы латинской Америки.

Это не лично к rjkz а так общие наблюдения за жизнью эмигрантов.

На самом деле все проще. Начиная с 18 лет человек (хочет он того или нет) приобретает некий статус в обществе в котором он живёт и работает.

Так устроен социум, у каждого есть статус от низкого до высокого.

Но когда попадаешь в другое общество, статус туда не переносится, в итоге ты оказываешься почти на дне или "на стартовой позиции". Есть конечно исключения - Миха Саакашвили умудрился получить статус и в Украине, впрочем его быстро умножили на ноль. Такой себе пример. Всё же статус за пределы своего социума не переносится.

Это пережили те кого переводили из школы в школу, в новом классе первое время ты никто. Или при устройстве на новую работу (на обычные должности).
vitaliian
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