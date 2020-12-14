RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10385103861038710388

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:49

  reus написав:В украинской столиц наблюдается спад стоимости недвижимости — опубликованы актуальные цены на жилье

Средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысяч гривен, хотя в октябре медианная цена "квадрата" закрепилась на отметке 49 тысяч гривен.


Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... yonam.html
Даже застройщики понижают свои хотелки, причем в грн., а Макс все еще летает в облаках.

Reus, застройщики продают что-то где даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт. А квитка - вот она, красавица - заходи и живи с комфортом.
Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.

Кстати, генератор и автоматику оплатили - ждем доставку и монтаж.
airmax78
 
Повідомлень: 41189
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 00:03

airmax78 , сегодня ФЭД повысил ставку еще на 0,75.
Деньги Реуса все весомее и весомее.
Прикольно наблюдать за одной квартирой, в день поднятия ставки продаваны скидывают 10 куе. сегодня еще не смотрел. Продают уже ...с прошлого года.
И платят мейнтаненс. Нет, чтобы сразу скинуть так чтобы взяли.
Максим, так с чего квитку продавать, если возвращаться приказа ждете?
И, надеюсь, в Штаты не вендетта привела? А-то я уже как-то поднапрягся, телохранителя нанял. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13904
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7248 раз.
Подякували: 4342 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ціни на квартири у Києві різко пішли на спад: вартість по районах

бла-бла-бла... "Тобто зараз спостерігають перше зниження вартості квартир у столичних новобудовах, починаючи з липня... бла-бла-бла"


https://kyiv.comments.ua/ua/news/societ ... yonah.html
striped
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3195 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:37

  airmax78 написав:даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт.

На "вторинці" - повно готового житла! З супер-пуперремонтами! Люди продають реально за половину від інвештованого)))
Тому безробітним менеджерам КГС варто все таки працевлаштуватись в найближчий Hofer чи американський аналог, вантажником)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23043
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10385103861038710388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2321, 2322, 2323
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23224 13863073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 07:19
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.