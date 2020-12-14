Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Reus, застройщики продают что-то где даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт. А квитка - вот она, красавица - заходи и живи с комфортом. Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Кстати, генератор и автоматику оплатили - ждем доставку и монтаж.
airmax78 , сегодня ФЭД повысил ставку еще на 0,75. Деньги Реуса все весомее и весомее. Прикольно наблюдать за одной квартирой, в день поднятия ставки продаваны скидывают 10 куе. сегодня еще не смотрел. Продают уже ...с прошлого года. И платят мейнтаненс. Нет, чтобы сразу скинуть так чтобы взяли. Максим, так с чего квитку продавать, если возвращаться приказа ждете? И, надеюсь, в Штаты не вендетта привела? А-то я уже как-то поднапрягся, телохранителя нанял.
airmax78 написав:даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт.
На "вторинці" - повно готового житла! З супер-пуперремонтами! Люди продають реально за половину від інвештованого))) Тому безробітним менеджерам КГС варто все таки працевлаштуватись в найближчий Hofer чи американський аналог, вантажником)))
Хотелось бы примеры пупер-ремонтов за половину себестоимости в виде обьяв на ЛОХе или там на бомбере И желательно не там где взял Сержик свою прелесть и на Дарнице