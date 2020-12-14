Додано: Чет 03 лис, 2022 14:01

airmax78 написав: Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться. Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю:. Но придется раскошелиться.

Это вы живете мечтами и летаете в облаках, а у меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса. Покупка вашей квиточки, это рискованная инвестиция, поэтому и цена предложения адекватная. Через некоторое время, вы уже сами измените хотелку к уровню моего предложения, но реальная цена опуститься еще ниже, поэтому рекомендую воспользоваться моим ценовым предложением, во избежание оказаться у разбитого корыта!P. S. Если даже застройщики снижают цены в грн., то все еще хуже, чем я прогнозировал.