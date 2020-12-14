Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Reus, застройщики продают что-то где даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт. А квитка - вот она, красавица - заходи и живи с комфортом. Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Кстати, генератор и автоматику оплатили - ждем доставку и монтаж.
airmax78 , сегодня ФЭД повысил ставку еще на 0,75. Деньги Реуса все весомее и весомее. Прикольно наблюдать за одной квартирой, в день поднятия ставки продаваны скидывают 10 куе. сегодня еще не смотрел. Продают уже ...с прошлого года. И платят мейнтаненс. Нет, чтобы сразу скинуть так чтобы взяли. Максим, так с чего квитку продавать, если возвращаться приказа ждете? И, надеюсь, в Штаты не вендетта привела? А-то я уже как-то поднапрягся, телохранителя нанял.
airmax78 написав:даже при самом лучшем раскладе, жить можно будет через 2-3 года, вложив еще одну стоимость квартиры в ремонт.
На "вторинці" - повно готового житла! З супер-пуперремонтами! Люди продають реально за половину від інвештованого))) Тому безробітним менеджерам КГС варто все таки працевлаштуватись в найближчий Hofer чи американський аналог, вантажником)))
Хотелось бы примеры пупер-ремонтов за половину себестоимости в виде обьяв на ЛОХе или там на бомбере И желательно не там где взял Сержик свою прелесть и на Дарнице
барабашов написав:Хотелось бы примеры пупер-ремонтов за половину себестоимости в виде обьяв на ЛОХе
чему вы удивляетесь. В советское время супер пупер ремонтом считалась кухня и ванная в плитке. Франт живёт махровыми советскими стандартами. Хвалит хрущи и метро. Хотя в одном я с ним согласен, когда отключают свет, жить на 5-20 этажах становится некомфортно.
Прошу прощения у модератора и прохожего не совсем по теме ветки но это обсуждалось точно здесь кто в курсе Кинконговец рекомендовал термобелье очень комфортное. Может кто из форумчан запомнил марку ? Очень нужно для бойца ВСУ ! спасибо всем !
airmax78 написав:Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Это вы живете мечтами и летаете в облаках, а у меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса. Покупка вашей квиточки, это рискованная инвестиция, поэтому и цена предложения адекватная. Через некоторое время, вы уже сами измените хотелку к уровню моего предложения, но реальная цена опуститься еще ниже, поэтому рекомендую воспользоваться моим ценовым предложением, во избежание оказаться у разбитого корыта! P. S. Если даже застройщики снижают цены в грн., то все еще хуже, чем я прогнозировал. "Вянет квитка-сирота, не оценит даже лимита"
Востаннє редагувалось reus в Чет 03 лис, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
choca написав:Прошу прощения у модератора и прохожего не совсем по теме ветки но это обсуждалось точно здесь кто в курсе Кинконговец рекомендовал термобелье очень комфортное. Может кто из форумчан запомнил марку ? Очень нужно для бойца ВСУ ! спасибо всем !
Ту що Конговець пропонував - вона купу грошей коштує. Не шукайте найкраще - придбайте краще 2-3 комплекти за відгуками на розетці чи амазоні.
airmax78 написав:Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Это вы живете мечтами и летаете в облаках, а у меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса. Покупка вашей квиточки, это рискованная инвестиция, поэтому и цена предложения адекватная. Через некоторое время, вы уже сами измените хотелку к уровню моего предложения, но реальная цена опуститься еще ниже, поэтому рекомендую воспользоваться моим ценовым предложением, во избежание оказаться у разбитого корыта! P. S. Если даже застройщики снижают цены в грн., то все еще хуже, чем я прогнозировал.
"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.