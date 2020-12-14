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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.

Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:43

  Frant написав:Нагадаю: Путін хоче
это вам важно что он хочет, а мне это ниже спины) я ещё под хотелки пуйла не подстраивался.
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