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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лис, 2022 14:38
airmax78 написав:
"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.
Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:07
Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира
Эххх…. А вот в 2015 году
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:29
reus написав: airmax78 написав:
"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.
Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.
"кто реально хочет продать сегодня" и застройщики - это одни и те же люди. Вторичка имеет намного бОльшую инерцию.
И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:38
airmax78 написав:
И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((
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