RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:07

Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году
Олежан
 
Повідомлень: 832
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:29

  reus написав:
  airmax78 написав:"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.

Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.

"кто реально хочет продать сегодня" и застройщики - это одни и те же люди. Вторичка имеет намного бОльшую инерцию.
И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
airmax78
 
Повідомлень: 41192
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.

Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((

Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
airmax78
 
Повідомлень: 41192
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:42

  Олежан написав:Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году

То есть свою прелесть в ЦП ты Реусу не готов по полторухе за метр отдать?
Почём кстати сейчас там аренда капает?
барабашов
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары.

Пересичным трудовую повинность, а Вам - куча долларов?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6847
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10383103841038510386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2321, 2322, 2323
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23227 13873368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 18:52
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901666
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3115)
03.11.2022 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.