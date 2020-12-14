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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10383103841038510386

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:07

Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:29

  reus написав:
  airmax78 написав:"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.

Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.

"кто реально хочет продать сегодня" и застройщики - это одни и те же люди. Вторичка имеет намного бОльшую инерцию.
И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.

Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((

Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:42

  Олежан написав:Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году

То есть свою прелесть в ЦП ты Реусу не готов по полторухе за метр отдать?
Почём кстати сейчас там аренда капает?
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары.

Пересичным трудовую повинность, а Вам - куча долларов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:08

  BIGor написав:
  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары.

Пересичным трудовую повинность, а Вам - куча долларов?

Долларами зальют всех. Кроме тех кто сбежал из Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:25

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары.

Пересичным трудовую повинность, а Вам - куча долларов?

Долларами зальют всех. Кроме тех кто сбежал из Украины.

Трибеке верю, Риспекту тоже верю, Вам - нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:47

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары.

Пересичным трудовую повинность, а Вам - куча долларов?

Долларами зальют всех. Кроме тех кто сбежал из Украины.

Ви вже працевлаштувались вантажником в Hofer?
Заробите за пару років купу грошей, купите три "прелесці" в центрі Відня?
Frant
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