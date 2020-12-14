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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:19
rjkz написав: airmax78 написав: Frant написав:
Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((
Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:22
rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 04 лис, 2022 02:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:23
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
Вы считаете волонтерство популизмом?
Ну-ну.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:28
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
Вы считаете волонтерство популизмом?
Ну-ну.
Я считаю передачу единственной квартиры с новым ремонтом популизмом. Мне не нужны голоса на выборах в Киевский городской совет или подписчики в инстаграме. Это к волонтерству имеет такое же отношение как акция одного хорошо известного ублюдка «Продал Бентли- пошел в ЗСУ» (а пришел в ВРУ)
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