airmax78 написав: rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Понятно, по приказу.
Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.
Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.
То есть, цели своей вы достигли.
Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.
Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.
Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.
Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.
Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.
И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.
В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.
Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".