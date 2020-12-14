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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:19
rjkz написав: airmax78 написав: Frant написав:
Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((
Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:22
rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 04 лис, 2022 02:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:23
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
Вы считаете волонтерство популизмом?
Ну-ну.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:28
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Волонтерство - благородное дело!
Пуститн туда бежнецеы из ЗБД.
Ну зачем мне этот популизм? Я же не селебрити какое-то.
Вы считаете волонтерство популизмом?
Ну-ну.
Я считаю передачу единственной квартиры с новым ремонтом популизмом. Мне не нужны голоса на выборах в Киевский городской совет или подписчики в инстаграме. Это к волонтерству имеет такое же отношение как акция одного хорошо известного ублюдка «Продал Бентли- пошел в ЗСУ» (а пришел в ВРУ)
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 04:18
airmax78 написав: rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Понятно, по приказу.
Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.
Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.
То есть, цели своей вы достигли.
Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.
Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.
Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.
Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.
Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.
И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.
В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.
Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
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rjkz
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:53
rjkz написав:
Понятно, по приказу.
Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.
"Не выпустили", а не "не впустили" - это большая разница. В штаты я мог в любой момент поехать - не было необходимости (приказа). А то как-то слишком долго я в Штаты ехал, если действительно очень хотел. Прямой рейс из Вены 6 раз в неделю, по-моему.
rjkz написав:
Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.
Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.
Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.
Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.
Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.
И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.
В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.
Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
Нет способа продать квартиру с оформлением хз где. Сделка должна быть проведена по месту нахождения объекта недвижимости. Все остальное - фантазии и ересь.
Когда Вы начинаете рассуждать о ремонтах Вы практически мгновенно переключаетесь на собственную персону и ее место в истории КРЖН. Это каждый раз довольно забавно читать.
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