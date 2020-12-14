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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10384103851038610387>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:07

Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:29

  reus написав:
  airmax78 написав:"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.

Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.

"кто реально хочет продать сегодня" и застройщики - это одни и те же люди. Вторичка имеет намного бОльшую инерцию.
И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.

Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"???
Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче.
П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((

Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:42

  Олежан написав:Посмотрел цены на серебряной миле в новострое
Дешевле 100т грн за метр нет и близко
И то это воздух а не квартира

Эххх…. А вот в 2015 году

То есть свою прелесть в ЦП ты Реусу не готов по полторухе за метр отдать?
Почём кстати сейчас там аренда капает?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:21

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.

Это вы живете мечтами и летаете в облаках, а у меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса. Покупка вашей квиточки, это рискованная инвестиция, поэтому и цена предложения адекватная. Через некоторое время, вы уже сами измените хотелку к уровню моего предложения, но реальная цена опуститься еще ниже, поэтому рекомендую воспользоваться моим ценовым предложением, во избежание оказаться у разбитого корыта!
P. S. Если даже застройщики снижают цены в грн., то все еще хуже, чем я прогнозировал.

"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.


rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.

ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:22

  rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.

ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?

Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 04 лис, 2022 02:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 04:18

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.
Жизнь лищена логики.

ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.
Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?

Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.
В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.


Понятно, по приказу.
Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.
Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.
То есть, цели своей вы достигли.
Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.
Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.
Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.
Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.
Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.
И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.
В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.
Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:53

  rjkz написав:Понятно, по приказу.
Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.

"Не выпустили", а не "не впустили" - это большая разница. В штаты я мог в любой момент поехать - не было необходимости (приказа). А то как-то слишком долго я в Штаты ехал, если действительно очень хотел. Прямой рейс из Вены 6 раз в неделю, по-моему.

  rjkz написав:Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.
Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.
Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.
Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.
Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.
И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.
В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.
Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".

Нет способа продать квартиру с оформлением хз где. Сделка должна быть проведена по месту нахождения объекта недвижимости. Все остальное - фантазии и ересь.
Каждый раз, когда Вы начинаете рассуждать о ремонтах, Вы практически мгновенно переключаетесь на собственную персону и ее место в истории КРЖН. Это каждый раз довольно забавно читать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:46

  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:04

🏗 Програма «єОселя» на готове житло вже працює у житлових проєктах Alliance Novobud!

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Умови кредитування:
✅ Сума кредиту від 50 тис. грн до 5 млн грн;
✅ Ставка 3% річних;
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✅ Початковий внесок від 20%.

Для участі в програмі «єОселя» необхідно:
➡️ Подати заявку через портал «Дія (https://diia.gov.ua/)», вказавши дані про бажане житло та банк, до якого заявник хоче надіслати заяву.
➡️ Протягом 3-х днів отримати від банківської установи результат;
➡️ Виконати наступні кроки, про які банківський представник розкаже телефоном або електронною поштою.

Дізнайтеся перелік доступних готових квартир житлових комплексів Alliance Novobud у відділі продажу Krona Park II (https://2.kronapark.ua/?utm_source=tele ... aign=promo) та Madison Gardens (https://madison-gardens.com/?utm_source ... aign=promo): м. Бровари, вул. В. Чорновола, 8A, 📲 +38 (067) 106-56-40.

Експерти з нерухомості не лише проконсультують щодо квартир, а й підкажуть, як правильно заповнити заявку на порталі «Дія».
:)
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