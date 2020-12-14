Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.
Вчера пил кофе со своим приятелем, который больше 10-ти лет занимается первичкой. Ни одной продажи квартиры в новострое с 24.02.2022. Застройщики снижают последними, а первыми снижают те, кто реально хочет продать сегодня, т. к. завтра цена уже будет ниже.
"кто реально хочет продать сегодня" и застройщики - это одни и те же люди. Вторичка имеет намного бОльшую инерцию. И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
airmax78 написав:И, кстати, если застройщики не снижают цены - значит они понимают что рынок мертв и снижением цены его не оживить. Во время пандемии эта тактика неплохо сработала. А скоро начнется локальное украинское QE, при чем заливать будут доллары. Посмотрите тогда на цены.
Чому ж пан продає свою бетонну "прелєсць"??? Зачекав би рік-два, продав би вдвічі дорожче. П.С. Тільки не треба розказувати, що "гроші потрібні". Вакансій електрика, парковщика, тракториста в Америці - дофіга і більше(((
Я не спекулюю нерухомістю - критичною потребою людини. В мене серце болить що квартира простоює і не дарує нікому свій затишок.
airmax78 написав:Я понимаю что мечтаете о своей квартире в Киеве, понимаю: "висит квитка - нельзя скушать". Но придется раскошелиться.
Это вы живете мечтами и летаете в облаках, а у меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса. Покупка вашей квиточки, это рискованная инвестиция, поэтому и цена предложения адекватная. Через некоторое время, вы уже сами измените хотелку к уровню моего предложения, но реальная цена опуститься еще ниже, поэтому рекомендую воспользоваться моим ценовым предложением, во избежание оказаться у разбитого корыта! P. S. Если даже застройщики снижают цены в грн., то все еще хуже, чем я прогнозировал.
"Даже застройщики снижают цены"... так они всегда первыми снижают. Они же не жилье продают, а мечту о жилье. В 2014-2016 было то же самое, только сейчас сама ситуация в разы жестче. Но зато появилась перспектива окончательного решения кацапского вопроса - главной проблемы украинцев последние 300 лет. Уверен, сегодня rjkz бы не уехал.
rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает. Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела. Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
rjkz написав: rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает. Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела. Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу. В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 04 лис, 2022 02:52, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав: rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает. Жизнь лищена логики.
ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела. Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?
Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу. В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.
Понятно, по приказу. Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы. Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты. То есть, цели своей вы достигли. Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте. Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой. Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант. Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране. И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье. Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства. Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив. И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку. В Киеве немало людей, которые могли себе позволить. Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир. Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку. Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной. -Почему 9ка дороже фольксвагена? -Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит? -Но это по прежнему 9-ка. И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет. Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
rjkz написав:Понятно, по приказу. Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.
"Не выпустили", а не "не впустили" - это большая разница. В штаты я мог в любой момент поехать - не было необходимости (приказа). А то как-то слишком долго я в Штаты ехал, если действительно очень хотел. Прямой рейс из Вены 6 раз в неделю, по-моему.
rjkz написав:Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте. Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой. Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант. Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране. И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье. Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства. Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив. И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку. В Киеве немало людей, которые могли себе позволить. Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир. Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку. Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной. -Почему 9ка дороже фольксвагена? -Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит? -Но это по прежнему 9-ка. И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет. Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
Нет способа продать квартиру с оформлением хз где. Сделка должна быть проведена по месту нахождения объекта недвижимости. Все остальное - фантазии и ересь. Каждый раз, когда Вы начинаете рассуждать о ремонтах, Вы практически мгновенно переключаетесь на собственную персону и ее место в истории КРЖН. Это каждый раз довольно забавно читать.
Умови кредитування: ✅ Сума кредиту від 50 тис. грн до 5 млн грн; ✅ Ставка 3% річних; ✅ На строк до 20 років; ✅ Початковий внесок від 20%.
Для участі в програмі «єОселя» необхідно: ➡️ Подати заявку через портал «Дія (https://diia.gov.ua/)», вказавши дані про бажане житло та банк, до якого заявник хоче надіслати заяву. ➡️ Протягом 3-х днів отримати від банківської установи результат; ➡️ Виконати наступні кроки, про які банківський представник розкаже телефоном або електронною поштою.