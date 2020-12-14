Додано: П'ят 04 лис, 2022 04:18

airmax78 написав: rjkz написав:

rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.

Жизнь лищена логики.



ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.

Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта? rjkz не сегодня уехал и квартиры не продал, сегодня уехал Максим и квартиру продает.Жизнь лищена логики.ЗЫ: Сижу за компом, а у меня на груди светится точка от лазерного прицела.Прежде чем нажать на спусковой крючок, может ответите все-таки на вопрос - что в США привело, неужели вендетта?

Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.

В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может. Вот как Вы себе представляете продажу квартиры, которую ни показать, ни освободить, ни выписать оттуда жену, ни подписать договор купли-продажи невозможно? Так, голову Реусу морочу.В Штаты - как и в Вену, по долгу службы приехал. Никаких личных вопросов в Штатах у меня нет и быть не может.

Понятно, по приказу.Вы-ж писали тут на форуме то-ли в марте то-ли в апреле, что пытались выехать в Штаты, но вас не выпустили. И были удивлены. Я молчу, что понимал ваше удивление, учитывая тип визы.Потом выбрались в "командировку" в Вену, а уж оттуда в Штаты.То есть, цели своей вы достигли.Насчет показать, освободить, продать все уже давно придумано. Не паясничайте.Продаются квартиры на ура- покупатель в одной стране, продавец в другой.Даже Понаехал предлагал сделку с оформлением в США. Если-бы я хотел продать, для меня это отличный вариант.Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.И мне проще, как вы писали, АППС - это всем понятное жилье.Вы-же возвели на этом форуме свою прелесць в ранг предмета искусства.Поверте мне, столько сколько я насмотрелся на всякие проекты и столько объектов - их в Киеве и вокруг него десятки тысяч по меньшей мере. В каких угодно стилях. Это в 90-е был бы какой-то эксклюзив.И архитекторы не только украинские. И немецкие и британские. И в крапинку.В Киеве немало людей, которые могли себе позволить.Просто для вас это первый такой ремонт, для вас это не только деньги, но и нервы и время и эмоции. В обычных условиях покупатель смотрел-бы с десяток примерно таких-же квартир.Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.-Почему 9ка дороже фольксвагена?-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?-Но это по прежнему 9-ка.И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".