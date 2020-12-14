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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:20
vhata написав: airmax78 написав:скоро
начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))
"2-3 неділі максимум" (С)
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