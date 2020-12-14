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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:20
vhata написав: airmax78 написав:скоро
начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))
"2-3 неділі максимум" (С)
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:13
vhata написав: airmax78 написав:скоро
начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))
Надо победить. The winner takes it all.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:21
rjkz написав:
Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.
Так и после войны никто не захочет возмещать из своего кармана те тонны денег, которые забрал себе прораб с бригадой "не из ОЛХ". Даже в жирные годы стоимость такой квартиры бы считалась "голые цены на котловане + стоимость материалов ремонта(и не по цене, как считает владелец, а по цене материалов по подсчету покупателя, что гораздо меньше)+ несколько тысяч на работу.
Сейчас другие времена и цена 150куе является вполне адекватной
rjkz написав:
Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".
Тоже был похожий случай лет 20 назад. Ланос тюнингованный. Хозяин заменил багажник на цельносваренный, бампера на какое-то кустарное безумие... И считает мне это как плюс к цене. А я наоборот считаю в минус - сколько стоит это демонтировать, купить родное и установить с покраской
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:28
Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
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