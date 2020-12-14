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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10384103851038610387

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:20

  vhata написав:
  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))

"2-3 неділі максимум" (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:13

  vhata написав:
  airmax78 написав:скоро начнется локальное украинское QE
можно точнее по выделенному. Хотя бы понять -до или после зимы.))

Надо победить. The winner takes it all.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:21

  rjkz написав:Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.


Так и после войны никто не захочет возмещать из своего кармана те тонны денег, которые забрал себе прораб с бригадой "не из ОЛХ". Даже в жирные годы стоимость такой квартиры бы считалась "голые цены на котловане + стоимость материалов ремонта(и не по цене, как считает владелец, а по цене материалов по подсчету покупателя, что гораздо меньше)+ несколько тысяч на работу.
Сейчас другие времена и цена 150куе является вполне адекватной
  rjkz написав:Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.
Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.
-Почему 9ка дороже фольксвагена?
-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?
-Но это по прежнему 9-ка.
И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.
Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".

Тоже был похожий случай лет 20 назад. Ланос тюнингованный. Хозяин заменил багажник на цельносваренный, бампера на какое-то кустарное безумие... И считает мне это как плюс к цене. А я наоборот считаю в минус - сколько стоит это демонтировать, купить родное и установить с покраской
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:28

Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:13

airmax78 не переживайте. для кого то и ваши плинтуса и потолки и проводка тоже нищебродская. не стройте из себя алихархга. и будет вам счастье.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:26

  88998899aleks написав:airmax78 не переживайте. для кого то и ваши плинтуса и потолки и проводка тоже нищебродская. не стройте из себя алихархга. и будет вам счастье.

Згоден, завжди ремонт тільки для власника супер пупер цукерочка, але для мене не важливо, що Макс пересував стіни, викалупував стяжку :lol: і вгатив в це діло десятку чи більше зєлєні, мовляв тому ця зата така дорога.
Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
Нерухомість це дуже складна матерія, нажаль локація під назвою "квітка в Неньке" забирає поки що 50-70% від тогорічної ціни, що буде далі невідомо, але прогнози погані, світлої сторони не видно.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:39

  airmax78 написав:Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.


Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.
rjkz
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