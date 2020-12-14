"2-3 неділі максимум" (С)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:20
Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:13
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:21
Так и после войны никто не захочет возмещать из своего кармана те тонны денег, которые забрал себе прораб с бригадой "не из ОЛХ". Даже в жирные годы стоимость такой квартиры бы считалась "голые цены на котловане + стоимость материалов ремонта(и не по цене, как считает владелец, а по цене материалов по подсчету покупателя, что гораздо меньше)+ несколько тысяч на работу.
Сейчас другие времена и цена 150куе является вполне адекватной
Тоже был похожий случай лет 20 назад. Ланос тюнингованный. Хозяин заменил багажник на цельносваренный, бампера на какое-то кустарное безумие... И считает мне это как плюс к цене. А я наоборот считаю в минус - сколько стоит это демонтировать, купить родное и установить с покраской
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:28
Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:13
airmax78 не переживайте. для кого то и ваши плинтуса и потолки и проводка тоже нищебродская. не стройте из себя алихархга. и будет вам счастье.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:26
Згоден, завжди ремонт тільки для власника супер пупер цукерочка, але для мене не важливо, що Макс пересував стіни, викалупував стяжку і вгатив в це діло десятку чи більше зєлєні, мовляв тому ця зата така дорога.
Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
Нерухомість це дуже складна матерія, нажаль локація під назвою "квітка в Неньке" забирає поки що 50-70% від тогорічної ціни, що буде далі невідомо, але прогнози погані, світлої сторони не видно.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:39
Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.
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