Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:21

rjkz написав: Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.



Но никто не хочет за полную цену покупать в воюющей стране.

rjkz написав: Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.

Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.

-Почему 9ка дороже фольксвагена?

-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?

-Но это по прежнему 9-ка.

И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.

Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка". Напомнило, как в конце 90-х искал машину, как вариант рассматривал 9-ку.Чувак один затюнинговал до апупения тачку и продавал ее вдвое дороже обычной.-Почему 9ка дороже фольксвагена?-Так люк, ксенон, кожа, обвес, диски. Знаешь сколько это стоит?-Но это по прежнему 9-ка.И купил я в 2 раза дешевле европейку. На железных дисках, без кожи. Люк правда Вебасто. Если-бы эту 9-ку продавали вы, то сказали-бы что я - не эстет.Да, я не эстет. Мне нужна суть, а не "тюнингованная 9-ка".

Так и после войны никто не захочет возмещать из своего кармана те тонны денег, которые забрал себе прораб с бригадой "не из ОЛХ". Даже в жирные годы стоимость такой квартиры бы считалась "голые цены на котловане + стоимость материалов ремонта(и не по цене, как считает владелец, а по цене материалов по подсчету покупателя, что гораздо меньше)+ несколько тысяч на работу.Сейчас другие времена и цена 150куе является вполне адекватнойТоже был похожий случай лет 20 назад. Ланос тюнингованный. Хозяин заменил багажник на цельносваренный, бампера на какое-то кустарное безумие... И считает мне это как плюс к цене. А я наоборот считаю в минус - сколько стоит это демонтировать, купить родное и установить с покраской