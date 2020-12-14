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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35
Ремонт 2022
-Аккумуляторный электроинструмент + беспербойник на 12 вольтовые лампочки G4 - must have. Соседям говорю что купил на распродаже в Эпицентре генератор Росси.
- Лист влагостойкого гипсокарона подешевел до 350 грн
- Большинство позиций удается покупать по довоенным ценам в гривне.
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim