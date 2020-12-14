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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35
Ремонт 2022
-Аккумуляторный электроинструмент + беспербойник на 12 вольтовые лампочки G4 - must have. Соседям говорю что купил на распродаже в Эпицентре генератор Росси.
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- Большинство позиций удается покупать по довоенным ценам в гривне.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.
АСТАНАВИТЕСЬ! Каждый пост по касательной по теме и на 90% о себе любимом - великом девелопере ремонтов rjkz. Ну камон - Вам же не 22 года уже чтобы продолжать самоутверждаться.
АЦТАНАВИТЕСЬ!
Вы пост прочитайте свой, на который я ответил.
Это-ж вы утверждаете, что мы такого шика-блеска как ваша прелесць в глаза не видели и живем в бабушкиных ремонтах или недоделаных ремонтах 00-х.
Или это я тоже про себя?
Я вам еще раз говорю просто как человек по роду деятельности видевщий много чего - ну нет ничего исключительного в том, что вы НЕ продаете, но упорно рекламируете. Человек который у вас это купит, чтобы вы смогли купить в Вене или уже в США? себе жилье, не воспримет это как нечто исключительное и есть доля вероятности, что оно пойдет под демонтаж.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:49
airmax78 написав: somilitark написав: 88998899aleks написав:airmax78
не переживайте. для кого то и ваши плинтуса и потолки и проводка тоже нищебродская. не стройте из себя алихархга. и будет вам счастье.
Згоден, завжди ремонт тільки для власника супер пупер цукерочка, але для мене не важливо, що Макс пересував стіни, викалупував стяжку
і вгатив в це діло десятку чи більше зєлєні, мовляв тому ця зата така дорога.
Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
И это норм. Такие просто идут дальше - искать объекты вышедшие из под кисти и мастерка rjkz.
Ну-ну, вы тут меня сильно переоцениваете.
Мое дело последних 20 лет - очень узкоспециализированная тема, чтобы так оголтело мне приписывать авторство всего что вам не нравится.
Но плющит вас уже не по децки от моего ника.
Пора уже уходить в подполье Безумный Макс (все части) уже близко.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:52
rjkz написав: airmax78 написав:
Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.
И что, реально золотой унитаз и не раз устанавливали заказчику?
Какой ремонт бы охарактеризовали как самый ёмкий по закапыванию денег?
И что там было такого эдакого что Пшонка отдыхает и каков был бюджет на метр?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:38
somilitark написав:Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
Нерухомість це дуже складна матерія, нажаль локація під назвою "квітка в Неньке" забирає поки що 50-70% від тогорічної ціни, що буде далі невідомо, але прогнози погані, світлої сторони не видно.
Ну не настолько жестко...Кому не подходит свежий ремонт(или не согласен с его стоимостью), тот будет искать такое же, но с убитым ремонтом или голый бетон...
Но никто и никогда, даже через 10 лет, не оплатит прораба и всех его родственников, все переделки и затраты на бензин и время предыдущего владельца.
И через 10 лет цена будет равняться цене голых стен + максимум 30-50тыс за ремонт(если к тому времени он останется свежим и актуальным). Только какая это будет цифра через 10 лет - неизвестно.
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