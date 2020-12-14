Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно. Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.



Максим, не надо про то, что я видел.

Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.

Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения. Максим, не надо про то, что я видел.Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.

АСТАНАВИТЕСЬ! Каждый пост по касательной по теме и на 90% о себе любимом - великом девелопере ремонтов rjkz. Ну камон - Вам же не 22 года уже чтобы продолжать самоутверждаться. АСТАНАВИТЕСЬ! Каждый пост по касательной по теме и на 90% о себе любимом - великом девелопере ремонтов rjkz. Ну камон - Вам же не 22 года уже чтобы продолжать самоутверждаться.

АЦТАНАВИТЕСЬ!Вы пост прочитайте свой, на который я ответил.Это-ж вы утверждаете, что мы такого шика-блеска как ваша прелесць в глаза не видели и живем в бабушкиных ремонтах или недоделаных ремонтах 00-х.Или это я тоже про себя?Я вам еще раз говорю просто как человек по роду деятельности видевщий много чего - ну нет ничего исключительного в том, что вы НЕ продаете, но упорно рекламируете. Человек который у вас это купит, чтобы вы смогли купить в Вене или уже в США? себе жилье, не воспримет это как нечто исключительное и есть доля вероятности, что оно пойдет под демонтаж.