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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10385103861038710388

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35

Ремонт 2022
-Аккумуляторный электроинструмент + беспербойник на 12 вольтовые лампочки G4 - must have. Соседям говорю что купил на распродаже в Эпицентре генератор Росси.
- Лист влагостойкого гипсокарона подешевел до 350 грн
- Большинство позиций удается покупать по довоенным ценам в гривне.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.


Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.

АСТАНАВИТЕСЬ! Каждый пост по касательной по теме и на 90% о себе любимом - великом девелопере ремонтов rjkz. Ну камон - Вам же не 22 года уже чтобы продолжать самоутверждаться.


АЦТАНАВИТЕСЬ!
Вы пост прочитайте свой, на который я ответил.
Это-ж вы утверждаете, что мы такого шика-блеска как ваша прелесць в глаза не видели и живем в бабушкиных ремонтах или недоделаных ремонтах 00-х.
Или это я тоже про себя?
Я вам еще раз говорю просто как человек по роду деятельности видевщий много чего - ну нет ничего исключительного в том, что вы НЕ продаете, но упорно рекламируете. Человек который у вас это купит, чтобы вы смогли купить в Вене или уже в США? себе жилье, не воспримет это как нечто исключительное и есть доля вероятности, что оно пойдет под демонтаж.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:49

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  88998899aleks написав:airmax78 не переживайте. для кого то и ваши плинтуса и потолки и проводка тоже нищебродская. не стройте из себя алихархга. и будет вам счастье.

Згоден, завжди ремонт тільки для власника супер пупер цукерочка, але для мене не важливо, що Макс пересував стіни, викалупував стяжку :lol: і вгатив в це діло десятку чи більше зєлєні, мовляв тому ця зата така дорога.
Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.

И это норм. Такие просто идут дальше - искать объекты вышедшие из под кисти и мастерка rjkz.


Ну-ну, вы тут меня сильно переоцениваете.
Мое дело последних 20 лет - очень узкоспециализированная тема, чтобы так оголтело мне приписывать авторство всего что вам не нравится.
Но плющит вас уже не по децки от моего ника. :mrgreen:
Пора уже уходить в подполье Безумный Макс (все части) уже близко.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.


Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.

И что, реально золотой унитаз и не раз устанавливали заказчику?
Какой ремонт бы охарактеризовали как самый ёмкий по закапыванию денег?
И что там было такого эдакого что Пшонка отдыхает и каков был бюджет на метр?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:38

  somilitark написав:Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
Нерухомість це дуже складна матерія, нажаль локація під назвою "квітка в Неньке" забирає поки що 50-70% від тогорічної ціни, що буде далі невідомо, але прогнози погані, світлої сторони не видно.

Ну не настолько жестко...Кому не подходит свежий ремонт(или не согласен с его стоимостью), тот будет искать такое же, но с убитым ремонтом или голый бетон...
Но никто и никогда, даже через 10 лет, не оплатит прораба и всех его родственников, все переделки и затраты на бензин и время предыдущего владельца.
И через 10 лет цена будет равняться цене голых стен + максимум 30-50тыс за ремонт(если к тому времени он останется свежим и актуальным). Только какая это будет цифра через 10 лет - неизвестно.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:17

  rjkz написав:Но плющит вас уже не по децки от моего ника. :mrgreen:
Пора уже уходить в подполье Безумный Макс (все части) уже близко.

Так это ж Вы не пропускаете ни одного моего поста, чтобы не откомментировать.
И далась Вам моя квартира? Понятно что когда я ее буду на самом деле продавать - покупатель заплатит мне за все: и за квартиру, и за МОПы, и за вид из окна и за ремонт. That's by default.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребята, вы слабо понимаете что происходит на рынке. Просто внимательнее читайте hume и UA. То, что раньше застройщики продавали и продолжают продавать под видом квартир - квартирами на самом деле не является. Квартирами это становится только когда какой-то ненормальный сделает там ремонт. Ремонт с каждым годом будет стоить все дороже и дороже. Поэтому очевидно, что в ближайшем будущем цена квартиры с ремонтом и голыми стенами спокойно может различаться в 2 раза. И хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:18

  airmax78 написав:хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:23

  Damien написав:
  somilitark написав:Для багатьох його ремонт буде називатись "три Краза будівельного сміття" і починаємо ремонт з нуля.
Нерухомість це дуже складна матерія, нажаль локація під назвою "квітка в Неньке" забирає поки що 50-70% від тогорічної ціни, що буде далі невідомо, але прогнози погані, світлої сторони не видно.

Ну не настолько жестко...Кому не подходит свежий ремонт(или не согласен с его стоимостью), тот будет искать такое же, но с убитым ремонтом или голый бетон...
Но никто и никогда, даже через 10 лет, не оплатит прораба и всех его родственников, все переделки и затраты на бензин и время предыдущего владельца.
И через 10 лет цена будет равняться цене голых стен + максимум 30-50тыс за ремонт(если к тому времени он останется свежим и актуальным). Только какая это будет цифра через 10 лет - неизвестно.


Цифра конечно не известна. Но продается впечатление по принципу, могу ли в это въехать и жить с удовольствием и без нервов на ремонт. Чем проще по стилю и чем более со вкусом ремонт (то есть если был проект, сделанный архитектором, и лучше с архитектурным надзором, и заказчик не нагибал его), тем меньше он будет дисконтироваться, а с учетом инфляции может даже вырасти. По довоенным ценам, думаю это ремонт 300-400 долларов на кв. м. Но при этом конечно нужно сделать выходной ремонт и подтянуть все что отвисло и потускнело (где-то до 100 долларов на метр довложиться). Все что выше, вероятно, существенно упадет в цене (как ремонт) через 10 лет.
adeges
 
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