Damien
Возможно и так
Но одно дело ремонт "1К которая по ощущениям как 3К" под сдачу состоятельной по нашим меркам молодёжи с кредитными айфонами и на модных битkах с US, я такой "шик-блеск-подошёл ближе пощупал-говно с Эпика с распродажи", но с намёком на "модно-чёрный мат-на фото как с журнала" насмотрелся год назад у нас по цене в районе двушки за метр в говнострое Дельмара и Гройсмана
И сам бы себе, под свой зад, так бы ремонт не делал, "па300-500"
Так что скорее цена будет 200+ за прелесть в ЯГ.
Если она вообще есть и будет продаваться