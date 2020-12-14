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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10386103871038810389

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 00:29

Damien
Возможно и так
Но одно дело ремонт "1К которая по ощущениям как 3К" под сдачу состоятельной по нашим меркам молодёжи с кредитными айфонами и на модных битkах с US, я такой "шик-блеск-подошёл ближе пощупал-говно с Эпика с распродажи", но с намёком на "модно-чёрный мат-на фото как с журнала" насмотрелся год назад у нас по цене в районе двушки за метр в говнострое Дельмара и Гройсмана
И сам бы себе, под свой зад, так бы ремонт не делал, "па300-500"
Так что скорее цена будет 200+ за прелесть в ЯГ.
Если она вообще есть и будет продаваться
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 02:20

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.


Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.

И что, реально золотой унитаз и не раз устанавливали заказчику?
Какой ремонт бы охарактеризовали как самый ёмкий по закапыванию денег?
И что там было такого эдакого что Пшонка отдыхает и каков был бюджет на метр?


ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 04:07

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?


Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним.
Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001.
Ваш, скажем, 0,9.
Ну а Флая 0,9(9).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 06:19

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?

Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:58

airmax78 покупатель заплатит мне за все? фееричный бред. неделю назад смотрел квартиру на говорова в одессе. все вроде нормально . ремонт без особых излишеств и наворотов. цена как обычно завышена .начал общаться с продавцом. и тут он меня огорошил. на кухне вся техника Miele. и тут понеслось а вы знаете что этот холодильник 450 тыс а эта стиралка 120 тыс ну и далее по списку вплоть до пылесоса и кофеварки ..человек хотел чтобы за это ему заплатил покупатель. в общем расстались мы не друзьями после моей фразы что мне нас...ать на цену его премиум кофеварки.
88998899aleks
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