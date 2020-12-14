Додано: Суб 05 лис, 2022 00:29

Damien

Возможно и так

Но одно дело ремонт "1К которая по ощущениям как 3К" под сдачу состоятельной по нашим меркам молодёжи с кредитными айфонами и на модных битkах с US, я такой "шик-блеск-подошёл ближе пощупал-говно с Эпика с распродажи", но с намёком на "модно-чёрный мат-на фото как с журнала" насмотрелся год назад у нас по цене в районе двушки за метр в говнострое Дельмара и Гройсмана

И сам бы себе, под свой зад, так бы ремонт не делал, "па300-500"

Так что скорее цена будет 200+ за прелесть в ЯГ.

Если она вообще есть и будет продаваться