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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 00:29
Damien
Возможно и так
Но одно дело ремонт "1К которая по ощущениям как 3К" под сдачу состоятельной по нашим меркам молодёжи с кредитными айфонами и на модных битkах с US, я такой "шик-блеск-подошёл ближе пощупал-говно с Эпика с распродажи", но с намёком на "модно-чёрный мат-на фото как с журнала" насмотрелся год назад у нас по цене в районе двушки за метр в говнострое Дельмара и Гройсмана
И сам бы себе, под свой зад, так бы ремонт не делал, "па300-500"
Так что скорее цена будет 200+ за прелесть в ЯГ.
Если она вообще есть и будет продаваться
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барабашов
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Додано: Суб 05 лис, 2022 02:20
барабашов написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комрады вы тут какой-то полный кринж постите. Пытаетесь натянуть какой-то нищебродский опыт на все что видели и не видели. Мне за вас стыдно.
Максим, не надо про то, что я видел.
Поверте, ваша прелесць - это нищебродство по сравнению с %% 10 объектов, к которым я имел отношение.
Намекну. Кравчук, Кучма,Зеленский. К их объектам я не имел никакого отношения.
И что, реально золотой унитаз и не раз устанавливали заказчику?
Какой ремонт бы охарактеризовали как самый ёмкий по закапыванию денег?
И что там было такого эдакого что Пшонка отдыхает и каков был бюджет на метр?
ЛС.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 04:07
vitaliian написав: airmax78 написав:
хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
Нет, теперь вкус Максима внесен в Палату мер и весов как эталонный и вкус каждого другого индивида будет соотноситься с ним.
Вкус Максима равен единице, мой по соотношению к нему 0,000000001.
Ваш, скажем, 0,9.
Ну а Флая 0,9(9).
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rjkz
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Додано: Суб 05 лис, 2022 06:19
vitaliian написав: airmax78 написав:
хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
а что теперь такое время что вкусы у всех одинаковые?
Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 07:58
airmax78 покупатель заплатит мне за все? фееричный бред. неделю назад смотрел квартиру на говорова в одессе. все вроде нормально . ремонт без особых излишеств и наворотов. цена как обычно завышена .начал общаться с продавцом. и тут он меня огорошил. на кухне вся техника Miele. и тут понеслось а вы знаете что этот холодильник 450 тыс а эта стиралка 120 тыс ну и далее по списку вплоть до пылесоса и кофеварки ..человек хотел чтобы за это ему заплатил покупатель. в общем расстались мы не друзьями после моей фразы что мне нас...ать на цену его премиум кофеварки.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 08:57
88998899aleks написав:airmax78
покупатель заплатит мне за все? фееричный бред. неделю назад смотрел квартиру на говорова в одессе. все вроде нормально . ремонт без особых излишеств и наворотов. цена как обычно завышена .начал общаться с продавцом. и тут он меня огорошил. на кухне вся техника Miele. и тут понеслось а вы знаете что этот холодильник 450 тыс а эта стиралка 120 тыс ну и далее по списку вплоть до пылесоса и кофеварки ..человек хотел чтобы за это ему заплатил покупатель. в общем расстались мы не друзьями после моей фразы что мне нас...ать на цену его премиум кофеварки.
Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не насрать. Откуда эта вечная тяга к шаре?
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airmax78
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Додано: Суб 05 лис, 2022 09:14
airmax78 не вопрос тут не спорю.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 09:43
88998899aleks написав:airmax78
покупатель заплатит мне за все? фееричный бред. неделю назад смотрел квартиру на говорова в одессе. все вроде нормально . ремонт без особых излишеств и наворотов. цена как обычно завышена .начал общаться с продавцом. и тут он меня огорошил. на кухне вся техника Miele. и тут понеслось а вы знаете что этот холодильник 450 тыс а эта стиралка 120 тыс ну и далее по списку вплоть до пылесоса и кофеварки ..человек хотел чтобы за это ему заплатил покупатель. в общем расстались мы не друзьями после моей фразы что мне нас...ать на цену его премиум кофеварки.
Фраза "голубчик,я же не кофеварку покупаю" могла изменить исход сделки
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Додано: Суб 05 лис, 2022 09:52
Мизантрóп не могла. было предложено несколько вариантов. ни один не зашел. как на 7 км. только опт.
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88998899aleks
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Додано: Суб 05 лис, 2022 10:11
airmax78 написав:
Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не
Тут наче всі люди мудрі, розбираються в багатьох питаннях, а може і в усіх, але дивлячись на той факт, що зараз відбувається за вікном прелесці, то наступний купець цього добра може з'явитися років через 3.
Зараз закінчуються умовні Реуси, які назбирали котлєтки до 24.02.
А хто зараз умовний купець?
Воїн на перєдке? Так йому сотку збирати років 5.
І він краще купить парадне в Тернополі за сотку, ніж у Кийові.
Адекватності немає у венського в'язня, літає в хмарах і відмовляється вірити в реальність.
Тут УА казав, що ремонт робиться дешевше в гривнях ніж рік тому, моя відповідь на це явище проста, ФРС підвищує ставки, вона вже не 0.25, а 4%.
Кредити вже не по 1-2% річних, а по 6-7.
Для іпотеки і довгостривалих вкладень це серйозний імпульс не робити ніяких вкладень.
Гроші рік назад і зараз мають зовсім іншу ціну, але цей факт не береться до уваги.
Шанс Реуса напевне вже в минулому, наступний покупець може буде, а може бути по цінам в 3 рази менше, все просто, як апельсин(с).
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somilitark
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