Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, вы слабо понимаете что происходит на рынке. Просто внимательнее читайте hume и UA. То, что раньше застройщики продавали и продолжают продавать под видом квартир - квартирами на самом деле не является. Квартирами это становится только когда какой-то ненормальный сделает там ремонт. Ремонт с каждым годом будет стоить все дороже и дороже. Поэтому очевидно, что в ближайшем будущем цена квартиры с ремонтом и голыми стенами спокойно может различаться в 2 раза. И хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".
Вы не hume и UA читайте, а посмотрите как развивается западный рынок. 1) Квартиры сдаются уже с ремонтом 2) На стадии строительства можно выбрать отделочные материалы. Вы же машину заказываете с учётом опций, а не покупаете ту которая есть в наличии?! Относительно вкуса, то это не бред. Например, красивая кухня с фартуком в виде каменной (кирпичной) кладки и чёрная, каменная столешница - могут смотреться красиво и стильно. Однако для меня, такой фартук - это сплошной головняк и сборник паров жира, который ничем не отмыть, а чёрная столешница - словно на надгробной плите готовишь. Вопрос: я буду оплачивать этот бред? Это была прихоть предыдущего владельца. Для него это красиво, он же эстет, а мне жить и я иначе смотрю на эти вещи. P.S. Сколько стоит каменная столешница, Вам вероятно рассказывать не надо, т.к. Вы эстет.
airmax78 написав:Я вообще не хочу обсуждать вкусы собственников или потенциальных покупателей. Это никакого отношения к делу не имеет. Важно есть ли вкус у дизайнера. Если есть - квартира в любом стиле будет востребованной и пох на индивидуальные вкусы. Если нет - то в каком бы стиле он не работал - на выходе будет УГ. Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.
А кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном. Видел неоднократно (по телевизору) как дизайнер использовал для кухонного фартука зеркало или стекло с напылением. Угловую мойку, которая крайне не удобна в использовании и многое другое. Смотрится всё гармонично, но совершенно не удобно в использовании.
P.S. Вы уж простите, что зацепился за кухонный фартук, но это просто самый простой и наглядный пример. Пользоваться неудобно, менять дорого и геморно.
airmax78 написав:Поэтому мне немного смешно слушать рассказы rjkz про ох и ах квартиры которые он делал.
Комично, что даже делающие "шикарный ремонт" форумачане, не спешат выкладывать его фото, не уверены что он прекрасен? Думают что по ремонту найдут хозяина? Ваш вариант... Имхо если заявил что делаешь ремонт будь готов предъявить фото. Хотя бы такие
Richi написав:кто такой дизайнер? Это человек,который покупает вам за ваши деньги то, что хотел бы купить себе но не может этого позволить. И почему он должен быть эталоном
сколько дизайнеров столько и вкусов. По идее вы заявляете концепцию, а дизайнер оформляет ее детали. Отдать концепцию дизайнеру это равно похоронить проект.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 лис, 2022 11:54, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Ну и ок, как будто вы единственный покупатель на рынке. Придет другой, кому не насрать. Откуда эта вечная тяга к шаре?
Простите, за глупый вопрос: а зачем вам деньги? Мне деньги дают свободу во многих отношениях, включая передвижение и свободу выбора. Я хочу за свои деньги выбирать, что купить и чем пользоваться, а не быть человеком, которому за его деньги что-то навязывают. Человек выбрал, купил, а я должен с этим согласиться и оплатить его выбор? Нет, извините, это мои деньги и на них я буду веселиться, как я хочу, а не продавец.
88998899aleks написав:airmax78 покупатель заплатит мне за все? фееричный бред. неделю назад смотрел квартиру на говорова в одессе. все вроде нормально . ремонт без особых излишеств и наворотов. цена как обычно завышена .начал общаться с продавцом. и тут он меня огорошил. на кухне вся техника Miele. и тут понеслось а вы знаете что этот холодильник 450 тыс а эта стиралка 120 тыс ну и далее по списку вплоть до пылесоса и кофеварки ..человек хотел чтобы за это ему заплатил покупатель. в общем расстались мы не друзьями после моей фразы что мне нас...ать на цену его премиум кофеварки.
Холодильник 12куе Стиралка 3куе Сколько ж за сам объект запросили? И его характеристики.