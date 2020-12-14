Додано: Суб 05 лис, 2022 11:25

airmax78 написав: Ребята, вы слабо понимаете что происходит на рынке. Просто внимательнее читайте hume и UA. То, что раньше застройщики продавали и продолжают продавать под видом квартир - квартирами на самом деле не является. Квартирами это становится только когда какой-то ненормальный сделает там ремонт. Ремонт с каждым годом будет стоить все дороже и дороже. Поэтому очевидно, что в ближайшем будущем цена квартиры с ремонтом и голыми стенами спокойно может различаться в 2 раза. И хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус". Ребята, вы слабо понимаете что происходит на рынке. Просто внимательнее читайте hume и UA. То, что раньше застройщики продавали и продолжают продавать под видом квартир - квартирами на самом деле не является. Квартирами это становится только когда какой-то ненормальный сделает там ремонт. Ремонт с каждым годом будет стоить все дороже и дороже. Поэтому очевидно, что в ближайшем будущем цена квартиры с ремонтом и голыми стенами спокойно может различаться в 2 раза. И хватит уже нести этот бред про "у каждого свой вкус".

Вы не hume и UA читайте, а посмотрите как развивается западный рынок. 1) Квартиры сдаются уже с ремонтом 2) На стадии строительства можно выбрать отделочные материалы. Вы же машину заказываете с учётом опций, а не покупаете ту которая есть в наличии?!Относительно вкуса, то это не бред. Например, красивая кухня с фартуком в виде каменной (кирпичной) кладки и чёрная, каменная столешница - могут смотреться красиво и стильно. Однако для меня, такой фартук - это сплошной головняк и сборник паров жира, который ничем не отмыть, а чёрная столешница - словно на надгробной плите готовишь. Вопрос: я буду оплачивать этот бред? Это была прихоть предыдущего владельца. Для него это красиво, он же эстет, а мне жить и я иначе смотрю на эти вещи.P.S. Сколько стоит каменная столешница, Вам вероятно рассказывать не надо, т.к. Вы эстет.